В Украину привезут недорогой британский электрокар с запасом хода до 450 км (видео)

Электромобиль MG 4 является более доступной альтернативой Nissan Leaf и Volkswagen ID.4. У хэтчбека богатая комплектация и мощные электромоторы.

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На украинском рынке появится новый MG 4. Доступный электрический хэтчбек появится в нашей стране через 2-3 месяца. Об этом сообщили сайту Autogeek в представительстве британской марки.

Электромобиль MG 4 2023 — новая модель С-класса, конкурирующая с Nissan Leaf и Volkswagen ID.4. Она поступила в продажу в Европе с осени и дешевле своих соперников — стоит от 28 420 евро.

[ + – ] У хэтчбека довольно большая колесная база Фото: MG

Хэтчбек достигает 4287 мм в длину и имеет большую колесную базу в 2705 мм. Он отличается граненным дизайном с выраженным "носом" и узкими диодными фарами. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером.

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Среди особенностей авто — оригинальная двухуровневая центральная консоль. Объем багажника равен 363 л. Кроме того, на европейском рынке у модели богатая комплектация с климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида и набором систем безопасности.

[ + – ] В Европе модель продается в богатых комплектациях Фото: MG

На данный момент в Европе продаются две версии MG 4 2023. Начальный вариант оснащен 170-сильным мотором и батареей емкостью 51 кВтч. Он способен проехать 350 км без подзарядки.

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Более дорогая модификация получила 204-сильный мотор и способна разогнаться до 100 км/ч за 8 с. Она получила батарею на 64 кВтч и обладает запасом хода в 450 км. Новый MG 4 получил функцию двунаправленной зарядки, то есть способен питать различное электрооборудование.

Вскоре также появится спортивный полноприводной вариант MG 4 2023. Такой хэтчбек получил два мотора общей мощностью 449 л. с. и разгоняется до сотни за 3,8 с.

К слову, это не единственный электрокар MG, который появится в Украине в ближайшее время. Ранее был анонсировал флагманский кроссовер MG Marvel R.

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