Британцы презентовали недорогого конкурента Nissan Leaf с запасом хода 450 км (фото)

Электромобиль MG 4 — небольшой хэтчбек С-класса, созданный специально для европейского рынка. Модель предложат в трех версиях, причем флагманский вариант будет разгоняться до 100 км/ч за 4 с.

В Великобритании представили новый MG 4. Электрический хэтчбек поступит в продажу на европейском рынке с 2023 года по цене примерно от 25 тыс. евро. Об этом сообщает официальный сайт MG.

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Электромобиль MG 4 2023 ранее показали в Китае под названием Mulan (MG принадлежит китайскому концерну SAIC). Его будут выпускать в этой стране, однако разрабатывали в Великобритании и тестировали на европейских дорогах. Именно рынок ЕС является приоритетным для модели.

[ + – ] Запас хода авто в более дорогих версиях достигает 450 км

Электрокар MG 4 – модель С-класса, которая станет более доступной альтернативой популярным Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Автомобиль сопоставим с ними по габаритам.

Размеры MG 4 2023:

Длина — 4287 мм

Ширина — 1836 мм

Высота — 1506 мм

Колесная база — 2705 мм

Дизайн MG 4 2023

Хэтчбек демонстрирует новый фирменный стиль MG. В дизайне преобладают грани, а выраженный "нос" сочетается с раскосыми светодиодными фарами.

[ + – ] В салоне обращает на себя внимание двухуровневая центральная консоль

Салон MG 4 показали впервые. Электромобиль получил двухспицевый руль, скошенный снизу, виртуальную панель и большой сенсорный дисплей мультимедиа. Обращает на себя внимание двухуровневая центральная консоль. Комплектация MG 4 включает диодные фары, климат-контроль, камеры кругового обзора и интернет 5G.

Характеристики MG 4 2023

Хэтчбек построен на новой модульной платформе MSP, которую будут использовать и другие электромобили MG. Поначалу предложат две версии модели. Базовый MG 4 получит электромотор мощностью 170 л. с. и батарею емкостью 51 кВт∙ч, а его запас хода составит 350 км.

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В более дорогой версии установлены 204-сильный мотор и батарея на 64 кВт∙ч. Такой хэтчбек разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 8 с, развивает 160 км/ч и может преодолеть 450 км без подзарядки. Позже появится двухмоторная полноприводная модификация на 450 л. с., способная разогнаться до сотни за 4 с.

Ранее Фокус сообщал, что к 100-летию MG готовят двухместный электрический спорткар.