Возвращение к истокам: MG готовит недорогой двухместный спорткар (фото)

MG возобновит выпуск недорогих спортивных моделей. Родстер Cyberster отличается классическим дизайном, однако получит современные электромоторы.

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Опубликованы патентные изображения электрического спорткара MG Cyberster. Двухместный родстер должны представить в конце 2023 года, а в продажу он поступит в 2024 году — аккурат к 100-летию британской марки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Новый Cyberster представят к 100-летию MG Фото: CarNewsChina

Модель не зря посветили юбилею MG. Дело в том, что британский бренд известен, прежде всего, своими компактными и легкими спортивными родстерами. Однако после банкротства компании и перехода ее под крыло китайского концерна SAIC такие модели не выпускали.

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Теперь MG возвращается к истокам. Британцы обещают, что Cyberster станет первым в мире недорогим спортивным электромобилем.

[ + – ] Фонари спорткара выполнены в виде стрелок Фото: CarNewsChina

Концепт-кар MG Cyberster показали в прошлом году и серийная модель с ним схожа, хотя выглядит сдержаннее. У спорткара классические пропорции с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Обращают на себя внимание каплевидные фары и тоненькие стреловидные фонари. Складывающаяся крыша – мягкая, как и во всех классических MG.

[ + – ] Разработчики обещают, что электромобиль будет недорогим Фото: CarNewsChina

Характеристики MG Cyberster 2024 пока неизвестны, однако несомненно он станет самой быстрой моделью британской марки. Во время презентации концепт-кара было заявлено, что он способен разгоняться до 100 км/ч за 3 с и проезжать до 800 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что MG подготовили недорогого конкурента Nissan Leaf с запасом хода около 400 км. Хэтчбек создан специально для европейского рынка.