Запас хода 400 км и 4 с до сотни: британцы показали дешевого конкурента Nissan Leaf (фото)
Электромобиль MG Mulan дешевле Nissan Leaf, но при этом превосходит его по основным характеристикам. Модель нацелена на европейский рынок и поступит в продажу до конца года.
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Опубликованы официальные фото электромобиля MG Mulan. Хэтчбек начнут продавать в Европе уже в нынешнем году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый MG Mulan станет первой глобальной электрической моделью марки. Его выпуск наладят на предприятии китайского концерна SAIC (он владеет MG) в городе Нинде, однако разрабатывали Mulan в Великобритании и тестировали в разных странах ЕС. Именно европейский рынок станет для электрокара приоритетным.
MG Mulan – небольшой хэтчбек С-класса. Его главным конкурентами называются Nissan Leaf и Volkswagen ID.3, хотя британо-китайская модель будет ощутимо дешевле – примерно от 25 тыс. евро.
Размеры MG Mulan 2023:
- Длина — 4287 мм
- Ширина — 1836 мм
- Высота — 1516 мм
- Колесная база — 2705 мм
Электромобиль MG Mulan открывает новое направление в дизайне марки. В его внешнем виде преобладают грани, также обращают на себя внимание заостренный "нос" и раскосые диодные фары.
В основе MG Mulan 2023 лежит полностью новая платформа. Она позволит применить новые технологии – хэтчбек получит автопилот и интернет 5G.
Заявлено, что модель получит заднеприводную одномоторную версию и двухмоторный полноприводной вариант. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет всего 4 с, а запас хода составит около 400 км. Скорее всего, силовая установка для Mulan будет позаимствована у электрического кроссовера MG Marvel R.
Ранее Фокус сообщал, что Seat рассекретил молодежный электрический кроссовер стоимостью 20 тыс. евро. Его будут выпускать с 2025 года.