Альтернатива Golf GTI: раскрыты подробности самого быстрого электрокара Volkswagen (фото)

Линейку Volkswagen ID.3 пополнит 333-сильная заряженная версия GTX. Электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,3 с и преодолевать 500 км без подзарядки.

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Электромобиль Volkswagen ID.3 все-таки получит мощную спортивную версию GTX. Представят его в 2023 году одновременно с обновлением хэтчбека. Информацию подтвердил пресс-секретарь Volkswagen Мартин Хубе британскому изданию Auto Express.

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[ + – ] Внутреннюю отделку разбавляют яркие вставки и швы Фото: Auto Express

Прототип Volkswagen ID.3 GTX представили год назад и изначально руководство немецкой компании не планировало запускать его в серию. Однако интерес публики заставил изменить планы, тем более, что и СЕО Volkswagen Ральфу Брандштеттеру авто пришлось по душе.

Новый Volkswagen ID.3 GTX станет электрической альтернативой заряженным Golf GTI и Golf R. Хот-хэтч оснащен двумя моторами (по одному на ось) общей мощностью 333 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с. Это будет самый быстрый электрокар Volkswagen.

[ + – ] В салоне установят спортивные сиденья Фото: Auto Express

Ранее такую же силовую установку уже получил электрокроссовер Volkswagen ID.5 GTX, однако ему мощность ограничили на 299 л. с., а потому до сотни он разгоняется на секунду медленнее. К тому же, для ID.3 усовершенствуют систему полного привода и добавят специальный режим для дрифта.

Volkswagen ID.3 GTX получит самую большую аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт∙ч. Запас хода составит около 500 км.

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Отличить GTX от стандартного Volkswagen ID.3 2023 можно будет по аэродинамическому обвесу и 18-дюймовым легкосплавным дискам. В салоне установят спортивные сиденья, а в отделке используют алькантару с контрастными ярко-салатовыми швами.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Volkswagen готовит семейство недорогих электрокроссоверов стоимостью от 20 тыс. евро.