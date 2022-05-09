Новый Ford Transit 2023 рассекречен на фото и видео: у него яркий дизайн и электромотор
Новый Ford Transit дебютировал в электрическом исполнении. Он стал ярче на вид, а его запас хода увеличен почти вдвое по сравнению с электрокаром нынешнего поколения.
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Опубликованы первые официальные фото и видео Ford Transit нового поколения. Причем, на них показали только электрическую версию E-Transit Custom. Ее производство начнется во второй половине 2023 года, сообщает официальный сайт Ford.
Электромобиль Ford Transit дебютировал в грузовом исполнении, а пассажирский вариант модели покажут позже. Фургон сохранил знакомый силуэт, а вот его передняя часть выглядит свежо и по-новому. Широкая решетка радиатора и узкие светодиодные фары выполнены в духе Ford Mondeo 2022. Оригинально смотрятся и узкие фонари.
Характеристики Ford E-Transit Custom пока не разглашают — больше информации обещают в сентябре. Заявлено только, что вэн построен на новой электрической платформе, а его запас хода составит около 380 км — почти вдвое больше, чем у E-Transit нынешнего поколения.Важно
Электрокар получит функцию быстрой зарядки, а также функцию ProPower Onboard – возможность запитывать от батареи электрооборудование или даже целый дом в случае отключения электричества. Такой опцией уже оснащен пикап Ford F-150 Lightning.
Первое время новый Ford E-Transit Custom будут выпускать параллельно с дизельными версиями модели, однако постепенно электромобиль вытеснит их. Позже линейку электрических вэнов планируют расширить.
Ранее Фокус сообщал, что свой электровэн выпустил Volkswagen. Его дизайн выполнен в ретро-стилистике.