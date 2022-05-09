Новый Ford Transit 2023 рассекречен на фото и видео: у него яркий дизайн и электромотор

Новый Ford Transit дебютировал в электрическом исполнении. Он стал ярче на вид, а его запас хода увеличен почти вдвое по сравнению с электрокаром нынешнего поколения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Опубликованы первые официальные фото и видео Ford Transit нового поколения. Причем, на них показали только электрическую версию E-Transit Custom. Ее производство начнется во второй половине 2023 года, сообщает официальный сайт Ford.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Запас хода электровэна увеличен до 380 км Фото: Ford

Электромобиль Ford Transit дебютировал в грузовом исполнении, а пассажирский вариант модели покажут позже. Фургон сохранил знакомый силуэт, а вот его передняя часть выглядит свежо и по-новому. Широкая решетка радиатора и узкие светодиодные фары выполнены в духе Ford Mondeo 2022. Оригинально смотрятся и узкие фонари.

[ + – ] Фургон сможет питать электричеством целый дом Фото: Ford

Характеристики Ford E-Transit Custom пока не разглашают — больше информации обещают в сентябре. Заявлено только, что вэн построен на новой электрической платформе, а его запас хода составит около 380 км — почти вдвое больше, чем у E-Transit нынешнего поколения.

Важно

Volkswagen готовит недорогие электрокроссоверы за 20 тысяч евро: подробности и тизеры

Электрокар получит функцию быстрой зарядки, а также функцию ProPower Onboard – возможность запитывать от батареи электрооборудование или даже целый дом в случае отключения электричества. Такой опцией уже оснащен пикап Ford F-150 Lightning.

[ + – ] Продажи Ford E-Transit Custom стартуют в 2023 году

Первое время новый Ford E-Transit Custom будут выпускать параллельно с дизельными версиями модели, однако постепенно электромобиль вытеснит их. Позже линейку электрических вэнов планируют расширить.

Ранее Фокус сообщал, что свой электровэн выпустил Volkswagen. Его дизайн выполнен в ретро-стилистике.