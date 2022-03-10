Volkswagen представил электрический минивэн: он станет альтернативой Multivan (видео)

Volkswagen ID.Buzz по дизайну напоминает культовый микроавтобус хиппи. Первым дебютировал короткобазый вариант с 204-сильным мотором.

Новый Volkswagen ID.Buzz официально представили в Германии. Электровэн поступит в продажу с третьего квартала нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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[ + – ] Дизайн выполнен в духе культового Volkswagen T1 50-60-х Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.Buzz 2023– электрическая альтернатива модели Multivan. Его дизайн выполнен в духе культового VW T1 – излюбленного авто хиппи. У него характерный силуэт и двухцветная окраска, хотя есть и современные черты вроде раскосых светодиодных фар.

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz дебютировал в грузовой и пассажирской версиях. Позже появится удлиненный вариант модели.

[ + – ] Для минивэна предлагают двухцветную окраску Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen ID.Buzz 2023:

Длина – 4712 мм

Ширина – 1985 мм

Высота – 1938 мм

Колесная база – 2988 мм

[ + – ] В салоне - компактная виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.Buzz 2023

Салон выполнен в характерном для электрокаров Volkswagen ID стиле – с небольшой виртуальной панелью приборов и крупным дисплеем мультимедиа. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

[ + – ] Первой дебютировала короткобазная пятиместная версия Фото: Volkswagen

Пассажирская версия пятиместная (удлиненный вариант будет семиместным), а объем ее багажника – 1121-2205 л. Фургон – трехместный и с грузовым отсеком объемом 3,9 куб. м.

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Все Volkswagen ID.Buzz 2023 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе и полуавтономного вождения. Среди опций есть матричные фары и 21-дюймовые диски.

[ + – ] В фургоне - грузовой отсек объемом 3,9 куб. м Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen ID.Buzz 2023

Электромобиль Volkswagen дебютирует в заднеприводном 204-сильном исполнении с батареей емкостью 82 кВт∙ч. Его максимальная скорость – 145 км/ч, а вот запас хода пока не разглашают. Позже появится полнприводной 265-сильный минивэн.

[ + – ] Видео Volkswagen ID.Buzz: Минивэн дебютировал в 204-сильной версии

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