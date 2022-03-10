UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Volkswagen представил электрический минивэн: он станет альтернативой Multivan (видео)

290
Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen ID.Buzz, электрокар Volkswagen ID.Buzz
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.Buzz предложен в грузовой и пассажирской версиях

Volkswagen ID.Buzz по дизайну напоминает культовый микроавтобус хиппи. Первым дебютировал короткобазый вариант с 204-сильным мотором.

Новый Volkswagen ID.Buzz официально представили в Германии. Электровэн поступит в продажу с третьего квартала нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen ID.Buzz, электрокар Volkswagen ID.Buzz
Дизайн выполнен в духе культового Volkswagen T1 50-60-х
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.Buzz 2023– электрическая альтернатива модели Multivan. Его дизайн выполнен в духе культового VW T1 – излюбленного авто хиппи. У него характерный силуэт и двухцветная окраска, хотя есть и современные черты вроде раскосых светодиодных фар.

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz дебютировал в грузовой и пассажирской версиях. Позже появится удлиненный вариант модели.

Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen ID.Buzz, электрокар Volkswagen ID.Buzz
Для минивэна предлагают двухцветную окраску
Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen ID.Buzz 2023:

  • Длина – 4712 мм
  • Ширина – 1985 мм
  • Высота – 1938 мм
  • Колесная база – 2988 мм
Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen ID.Buzz, электрокар Volkswagen ID.Buzz
В салоне - компактная виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.Buzz 2023

Салон выполнен в характерном для электрокаров Volkswagen ID стиле – с небольшой виртуальной панелью приборов и крупным дисплеем мультимедиа. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen ID.Buzz, электрокар Volkswagen ID.Buzz
Первой дебютировала короткобазная пятиместная версия
Фото: Volkswagen

Пассажирская версия пятиместная (удлиненный вариант будет семиместным), а объем ее багажника – 1121-2205 л. Фургон – трехместный и с грузовым отсеком объемом 3,9 куб. м.

Важно
Renault показали стильный кроссовер: он придет на смену модели Kadjar
Renault показали стильный кроссовер: он придет на смену модели Kadjar

Все Volkswagen ID.Buzz 2023 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе и полуавтономного вождения. Среди опций есть матричные фары и 21-дюймовые диски.

Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen ID.Buzz, электрокар Volkswagen ID.Buzz
В фургоне - грузовой отсек объемом 3,9 куб. м
Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen ID.Buzz 2023

Электромобиль Volkswagen дебютирует в заднеприводном 204-сильном исполнении с батареей емкостью 82 кВт∙ч. Его максимальная скорость – 145 км/ч, а вот запас хода пока не разглашают. Позже появится полнприводной 265-сильный минивэн.

Видео Volkswagen ID.Buzz: Минивэн дебютировал в 204-сильной версии

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Mazda. Это самая мощная модель в истории марки.