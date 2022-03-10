Volkswagen представил электрический минивэн: он станет альтернативой Multivan (видео)
Volkswagen ID.Buzz по дизайну напоминает культовый микроавтобус хиппи. Первым дебютировал короткобазый вариант с 204-сильным мотором.
Новый Volkswagen ID.Buzz официально представили в Германии. Электровэн поступит в продажу с третьего квартала нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
Volkswagen ID.Buzz 2023– электрическая альтернатива модели Multivan. Его дизайн выполнен в духе культового VW T1 – излюбленного авто хиппи. У него характерный силуэт и двухцветная окраска, хотя есть и современные черты вроде раскосых светодиодных фар.
Электромобиль Volkswagen ID.Buzz дебютировал в грузовой и пассажирской версиях. Позже появится удлиненный вариант модели.
Размеры Volkswagen ID.Buzz 2023:
- Длина – 4712 мм
- Ширина – 1985 мм
- Высота – 1938 мм
- Колесная база – 2988 мм
Салон Volkswagen ID.Buzz 2023
Салон выполнен в характерном для электрокаров Volkswagen ID стиле – с небольшой виртуальной панелью приборов и крупным дисплеем мультимедиа. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.
Пассажирская версия пятиместная (удлиненный вариант будет семиместным), а объем ее багажника – 1121-2205 л. Фургон – трехместный и с грузовым отсеком объемом 3,9 куб. м.Важно
Все Volkswagen ID.Buzz 2023 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе и полуавтономного вождения. Среди опций есть матричные фары и 21-дюймовые диски.
Характеристики Volkswagen ID.Buzz 2023
Электромобиль Volkswagen дебютирует в заднеприводном 204-сильном исполнении с батареей емкостью 82 кВт∙ч. Его максимальная скорость – 145 км/ч, а вот запас хода пока не разглашают. Позже появится полнприводной 265-сильный минивэн.
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