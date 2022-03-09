Представлен первый премиальный кроссовер Mazda: это самое мощное авто в истории марки

Mazda CX-60 -представитель новой линейки кроссоверов марки. Модель дебютировала в гибридной версии, но ей также предложат бензиновые и дизельные двигатели.

Mazda официально презентовала кроссовер CX-60. С новой моделью японская марка пробует свои силы в премиум-сегменте, а ее стоимость составит от 47 390 евро. Об этом сообщает официальный сайт Mazda.

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Mazda CX-60 выглядит знакомо благодаря фирменной решетке радиатора и характерному профилю с длинным капотом. Впрочем, есть и новые черты стиля вроде каплевидных фар и продолговатых фонарей. В базовой версии предусмотрены 18-дюймовые диски и светодиодная оптика.

[ + – ] Кроссовер занимает нишу между Mazda CX-5 и CX-9 Фото: Mazda

Кроссовер построен на полностью новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. По размерам он занимает нишу между Mazda CX-5 и CX-9.

Размеры Mazda CX-60 2022:

Длина – 4745 мм

Ширина – 1890 мм

Высота – 1680 мм

Колесная база – 2870 мм

Салон Mazda CX-60 2022

Новая Mazda CX-60 – первый автомобиль марки с виртуальной панелью приборов. Также предусмотрена проекция на лобовое стекло, а на центральной панели установлен большой 12,3-дюймовый дисплей.

[ + – ] CX-60 - первая Mazda с виртуальной панелью приборов Фото: Mazda

В топовой версии салон отделан кожей Nappa, а передние сиденья получили электропривод, подогрев и вентиляцию. Объем багажника составляет 570-1726 л.

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Характеристики Mazda CX-60 2022

Кроссовер Mazda CX-60 дебютировал в гибридной версии: 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор суммарно развивают 327 л. с. и 500 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с и способен развить 200 км/ч. При этом плаг-ин гибрид может проехать 60 км на электротяге и расходует в среднем всего 1,5 л/100 км.

[ + – ] Кроссовер дебютировал в гибридном исполнении Фото: Mazda

Это уже самая мощная Mazda в истории, но позже линейку расширит 3,0-литровая рядная турбошестерка, развивающая около 400 л. с. Также анонсирован 3,3-литровый турбодизель.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda CX-60 – представитель нового семейства кроссоверов марки. Вскоре у модели появится семиместный старший брат Mazda CX-80.