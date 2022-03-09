Renault показали стильный кроссовер: он придет на смену модели Kadjar

Renault Austral предложен в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 190 л. с.

Новый Renault Austral официально представлен онлайн. Преемник модели Kadjar поступит в продажу с четвертого квартала 2022 года. Об это сообщает официальный сайт бренда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Кроссовер построен на платформе Nissan Qashqai Фото: Renault

Renault Austral 2022 построен на платформе CMF-CD, то есть он является близким родственником нового Nissan Qashqai. По размерам кроссовер больше предшественника:

Длина – 4510 мм

Ширина – 1825 мм

Высота – 1683 мм

Колесная база – 2667 мм

Дизайн Renault Austral 2022 стал солиднее – с высоким капотом и расширенными крыльями. Широкая решетка радиатора сочетается с С-образными светодиодными фарами.

[ + – ] В салоне - цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей Фото: Renault

В салоне появились цифровая панель приборов и большой 9,3-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата, данные проецируются и на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

Кресла второго ряда получили горизонтальную регулировку. В зависимости от их положения объем багажника равен 500-575 л, а со сложенными задними сиденьями возрастает до 1525 л.

[ + – ] Задние сиденья получили горизонтальную регулировку Фото: Renault

Среди доступных для кроссовера опций – матричные фары, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного вождения. Также можно выбрать управляемые задние колеса, уменьшающие диаметр разворота до 10,1 м.

Важно

Старший брат Duster: новый бюджетный кроссовер от Renault показали на первых фото

Новый Renault Austral доступен с 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами на 140 и 160 л. с., а также с гибридными установками мощностью 130, 160 и 200 л. с. На выбор предложены механическая КПП или вариатор, а вот привод только передний.

Ранее Фокус рассказывал о новом внедорожнике Ford, созданном для серьезного бездорожья