Renault показали стильний кросовер: він прийде на зміну моделі Kadjar

Renault Austral запропонований у бензинових і гібридних версіях потужністю до 190 к. с.

Новий Renault Austral офіційно представлений онлайн. Наступник моделі Kadjar надійде у продаж із четвертого кварталу 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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[ + – ] Кросовер побудований на платформі Nissan Qashqai Фото: Renault

Renault Austral 2022 побудований на платформі CMF-CD, тобто є близьким родичем нового Nissan Qashqai. За розмірами кросовер більший за попередника:

довжина — 4 510 мм;

ширина — 1 825 мм;

висота — 1 683 мм;

колісна база — 2 667 мм.

Дизайн Renault Austral 2022 став соліднішим — із високим капотом і розширеними крилами. Широкі грати радіатора поєднуються з С-подібними світлодіодними фарами.

[ + – ] У салоні — цифрова панель приладів і великий сенсорний дисплей Фото: Renault

У салоні з'явилися цифрова панель приладів і великий 9,3-дюймовий сенсорний екран портретного формату, дані проєктуються і на лобове скло. Передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем.

Крісла другого ряду отримали горизонтальне регулювання. Залежно від положення об'єм багажника дорівнює 500-575 л, а зі складеними задніми сидіннями зростає до 1 525 л.

[ + – ] Задні сидіння отримали горизонтальне регулювання Фото: Renault

Серед доступних для кросовера опцій — матричні фари, паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного кермування. Також можна вибрати керовані задні колеса, що зменшують діаметр розвороту до 10,1 м.

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Новий Renault Austral доступний з 1,3-літровими бензиновими турбомоторами на 140 та 160 к. с., а також із гібридними установками потужністю 130, 160 та 200 к. с. На вибір запропоновані механічна КПП або варіатор, а привід тільки передній.

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