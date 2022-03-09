Renault показали стильний кросовер: він прийде на зміну моделі Kadjar
Renault Austral запропонований у бензинових і гібридних версіях потужністю до 190 к. с.
Новий Renault Austral офіційно представлений онлайн. Наступник моделі Kadjar надійде у продаж із четвертого кварталу 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.
Renault Austral 2022 побудований на платформі CMF-CD, тобто є близьким родичем нового Nissan Qashqai. За розмірами кросовер більший за попередника:
- довжина — 4 510 мм;
- ширина — 1 825 мм;
- висота — 1 683 мм;
- колісна база — 2 667 мм.
Дизайн Renault Austral 2022 став соліднішим — із високим капотом і розширеними крилами. Широкі грати радіатора поєднуються з С-подібними світлодіодними фарами.
У салоні з'явилися цифрова панель приладів і великий 9,3-дюймовий сенсорний екран портретного формату, дані проєктуються і на лобове скло. Передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем.
Крісла другого ряду отримали горизонтальне регулювання. Залежно від положення об'єм багажника дорівнює 500-575 л, а зі складеними задніми сидіннями зростає до 1 525 л.
Серед доступних для кросовера опцій — матричні фари, паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного кермування. Також можна вибрати керовані задні колеса, що зменшують діаметр розвороту до 10,1 м.Важливо
Новий Renault Austral доступний з 1,3-літровими бензиновими турбомоторами на 140 та 160 к. с., а також із гібридними установками потужністю 130, 160 та 200 к. с. На вибір запропоновані механічна КПП або варіатор, а привід тільки передній.
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