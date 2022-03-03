Ford представив брутальний позашляховик для екстремальних умов

Ford Everest — як і раніше, близький родич пікапа Ranger

Новий Ford Everest офіційно презентували в Австралії. Позашляховик третього покоління почнуть продавати цієї весни. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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[ + – ] Топові версії отримали матричні фари Фото: Ford

Ford Everest 2022 зберігає рамну конструкцію — платформою з ним поділився новий пікап Ford Ranger. Семимісний позашляховик став більшим — його колісна база збільшена на 50 мм — до 2900 мм.

Дизайн Ford Everest виконали в стилі Ranger — у нього високий капот, широкі грати радіатора та С-подібні світлодіодні фари. В дорожчих версіях оптика матрична.

[ + – ] Позашляховик зберіг рамну конструкцію Фото: Ford

У салоні вперше з'явилися віртуальна панель приладів та великий 12-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату. Задні сидіння отримали горизонтальне регулювання.

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Базова комплектація Ford Everest тепер включає 9 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та сліпих зон. Топовий варіант Platinum додає електропривід сидіння водія, вентиляцію передніх крісел та паркувальний автопілот.

[ + – ] У салоні з'явилися цифрова панель приладів та великий дисплей. Фото: Ford

Позашляховик запропонують із турбодизелями об'ємом 2,0 та 3,0 л, але їх характеристики поки не повідомляють. Всі версії отримають 10-ступінчасту автоматичну КПП, а повний привід доповнять знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала. Ford Everest зберіг хороші позашляхові характеристики та може подолати брід глибиною до 80 см.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford повністю залишає російський ринок та вирішив підтримати Україну.