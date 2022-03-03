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Ford представил брутальный внедорожник для экстремальных условий

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Ford Everest, Ford Everest 2022, новый Ford Everest, Ford Ranger
Фото: Ford | Ford Everest стал выразительнее на вид

Ford Everest — по-прежнему близкий родственник пикапа Ranger

Новый Ford Everest официально представили в Австралии. Внедорожник третьего поколения начнут продавать нынешней весной. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Ford Everest, Ford Everest 2022, новый Ford Everest, Ford Ranger
Топовые версии получили матричные фары
Фото: Ford

Ford Everest 2022 сохраняет рамную конструкцию – платформой с ним поделился новый пикап Ford Ranger. Семиместный внедорожник стал крупнее – его колесная база увеличена на 50 мм – до 2900 мм.

Дизайн Ford Everest также выполнен в духе Ranger – у него высокий капот, широкая решетка радиатора и С-образные светодиодные фары. В более дорогих версиях оптика матричная.

Ford Everest, Ford Everest 2022, новый Ford Everest, Ford Ranger
Внедорожник сохранил рамную конструкцию
Фото: Ford

В салоне впервые появились виртуальная панель приборов и большой 12-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата. Задние сиденья получили горизонтальную регулировку.

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Базовая комплектация Ford Everest теперь включает 9 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и слепых зон. Топовый вариант Platinum добавляет электропривод сиденья водителя, вентиляцию передних кресел и парковочный автопилот.

Ford Everest, Ford Everest 2022, новый Ford Everest, Ford Ranger
В салоне появились цифровая панель приборов и большой дисплей
Фото: Ford

Внедорожник предложат с турбодизелями объемом 2,0 и 3,0 л, но их характеристики пока не сообщают. Все версии получат 10-ступенчатую автоматическую КПП, а полный привод дополнят понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Ford Everest сохранил хорошие внедорожные качества и может преодолеть брод глубиной до 80 см.

Ранее Фокус сообщал, что Ford полностью покидает российский рынок и решил поддержать Украину.