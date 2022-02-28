КрАЗ бесплатно передал Вооруженным силам Украины военную технику

Суммарная стоимость бронеавтомобилей – миллион долларов. Их передали по просьбе Кременчугской военно-гражданской администрации.

"АвтоКрАЗ" решил помочь украинской армии техникой. Кременчугское предприятие безвозмездно предало Вооруженным силам Украины уже готовые бронеавтомобили "Спартан" и "Шрек". Об этом сообщает Кременчугская газета.

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Автомобили передали по просьбе Кременчугской районной военно-гражданской администрации. По словам, генерального директора АвтоКрАЗа Романа Черняка, суммарная стоимость броневиков – около миллиона долларов.

"К нам обратилась военная администрация во главе с Ледником, город, начальник облгосадминистрации Лунин. Мы быстро отреагировали и отдали эти машины. Там стоимость около 1 млн долл., но мы понимаем, что сейчас военным они крайне необходимы. И мы не можем оставаться в стороне. Украина – превыше всего!" — заявил Роман Черняк.

[ + – ] КрАЗ Шрек

Бронеавтомобили КрАЗ Спартан и Шрек разработаны совместно Кременчугским автозаводом и канадской компанией Streit Group. Автомобили бронировали по стандарту STANAG 4569 level 2, то есть они выдерживают обстрел из автомата Калашникова.

Спартан весом 9 тонн построен на базе пикапа Ford F-550 и оснащен 6,7-литровым 400-сильным V8 и 6-ступенчатой АКПП. Он рассчитан на 12 человек и развивает 110 км/ч. Днище выдерживает взрыв мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте.

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Шрек создан на шасси полноприводного грузового КрАЗ-5233 НЕ и весит 16 тонн. Он также 12-местный, а приводит его в движение 330-сильный турбодизель. Специальная V-образная конструкция днища помогает выстоять при подрыве 14 кг тротила.

Ранее Фокус сообщал, что КрАЗ передал армии партию современных седельных тягачей.