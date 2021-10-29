Вьетнам разработал артустановку на базе украинского шасси КрАЗ (видео)

Самоходная артустановка — это синтез советской пушки М-46 и шасси Кременчугского завода 1960-х годов. Вместе вышла САУ с высокой проходимостью.

Военно-технический институт Главного инженерного управления Вьетнамской народной армии представил 130-мм САУ РТН-130-К225В, разработанной на переделанном шасси украинского КрАЗ. Об этом сообщает вьетнамский журнал VietDefense.

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Сообщается, что внешне вьетнамская самоходная артустановка очень схожа с кубинской САУ Jupiter V — это связано с передачи технологий в рамках кубинско-вьетнамского военного сотрудничества. Разработка 130-мм САУ началась в 2017 году после успешных испытаний РТН105 — это САУ на базе Урала с американской пушкой.

[ + – ] Jupiter V на базе КрАЗ-255Б

130-мм САУ РТН-130-К225В создана на базе шасси КрАЗ-255Б с колесной формулой 6х6. Это разработка еще советских времен, но вьетнамские инженеры ее модернизировали, чтобы на нее можно было установить 130-мм орудие, которое также еще советских времен. В качестве орудия используется пушка корпусной артиллерии М-46.

[ + – ] Полевая 130-мм пушка М-46

На данный момент разработка проходит испытательные стрельбы.

Напомним, в Одесской области проходили стрельбы из САУ "Богдана", имеющая в основе также шасси от КрАЗ, а также пушку натовского, 155-мм калибра.