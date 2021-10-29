В'єтнам розробив артустановку на базі українського шасі КрАЗ (відео)

Самохідна артустановка – це синтез радянської гармати М-46 та шасі Кременчуцького заводу 1960-х років. Разом вийшла САУ із високою прохідністю.

Військово-технічний інститут Головного інженерного управління В'єтнамської народної армії представив 130-мм САУ РТН-130-К225В, розроблену на переробленому шасі українського КрАЗу. Про це повідомляє в'єтнамський журнал VietDefense.

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Повідомляється, що зовні в'єтнамська самохідна артустановка дуже схожа на кубинську САУ Jupiter V — це пов'язано з передачею технологій у межах кубинсько-в'єтнамського військового співробітництва. Розробка 130-мм САУ розпочалася у 2017 році після успішних випробувань РТН105 – це САУ на базі Уралу з американською гарматою.

[ + – ] Jupiter V на базі КрАЗ-255Б

130-мм САУ РТН-130-К225В створена на базі шасі КрАЗ-255Б із колісною формулою 6х6. Це розробка ще радянських часів, але в'єтнамські інженери її модернізували, щоб на неї можна було встановити 130-мм знаряддя, яке так само ще радянських часів. Як знаряддя використовується гармата корпусної артилерії М-46.

[ + – ] Польова гармата 130-мм М-46

Наразі технологія проходить випробувальні стрільби.

Нагадаємо, на Одещині проходили стрільба з САУ "Богдана", яка має в основі також шасі від КрАЗ, а також гармату натівського, 155-мм калібру.