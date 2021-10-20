З натовським калібром: в Одеській області проведуть чергові стрільби із САУ "Богдана"

Українська артустановка з 2018 року проходить низку випробувань. Попередній етап випробувань завершився в червні 2021 року.

Збройні сили України проведуть чергові стрільби 155-мм САУ "Богдана". Випробування будуть проходити на полігоні "Алібей" в Одеській області. Про це повідомляється на сайті Тузловської територіальної громади Одеської області.

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Повідомляється, що самохідну артустановку випробовуватимуть в період із 20 по 23 жовтня — це вже другий етап. На час стрільб територія полігону та прилегла до нього місцевість буде закрита.

Наразі "Богдана" вже зробила майже 50 пострілів у процесі випробувань. Другий етап випробувань призначений для оцінювання заявлених характеристик із фактичними. Без цих випробувань САУ не візьмуть на озброєння Збройних сил.

"Богдана" розробляється під натівський калібр 155-мм, а не 152-мм, який поширений на пострадянському просторі. Це дозволить вирішити питання сумісності з країнами НАТО. Також в Україні ведуть розробку вітчизняних зразків снарядів 155-мм калібру для незалежності від поставок із Заходу.

Зазначимо, що попередній етап завершився 1 червня. У КрАЗ заявляли, що після завершення випробувань, вони очікують розгортання серійного виробництва для ЗСУ. Випробування проходили на полігоні "Широкий Лан".

САУ 2С22 "Богдана" розробляється силами "КрАЗ", який нині проходить процедуру банкрутства. Дальність пострілу — 40 км звичайним снарядом і до 60 км активно-реактивним снарядом. Наразі існує в одному випробувальному екземплярі.

Нагадаємо, військові відновили випробування "Богдани" через два роки простою. Вони були проведені 27 травня. Перший гідровистріл був здійснений у 2019 році, а власне установку представили в 2018 році.