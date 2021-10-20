С натовским калибром: в Одесской области проведут очередные стрельбы из САУ "Богдана"

Украинская артустановка с 2018 года проходит ряд испытаний. Предыдущий этап испытаний завершился в июне 2021 года.

Вооруженные силы Украины проведут очередные стрельбы 155-мм САУ "Богдана". Испытания будут проходить на полигоне "Алибей" в Одесской области. Об этом сообщается на сайте Тузловской территориальной громады Одесской области.

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Сообщается, что самоходную артустановку будут испытывать в период с 20 по 23 октября — это уже второй этап. На время стрельб территория полигона и близлежащая к нему местность будет закрыта.

На данный момент "Богдана" уже совершила около 50 выстрелов в ходе испытаний. Второй этап испытаний предназначен для оценивания заявленных характеристик с фактическими. Без этих испытаний САУ не примут на вооружение Вооруженных сил.

"Богдана" разрабатывается под натовский калибр 155-мм, а не 152-мм, который распространен на постсоветском пространстве. Это позволит решить вопрос совместимости со странами НАТО. Также в Украине ведут разработку отечественных образцов снарядов 155-мм калибра для независимости от поставок с Запада.

Отметим, что предыдущий этап завершился 1 июня. В КрАЗ заявляли, что после завершения испытаний, они ожидают развертывание серийного производства для ВСУ. Испытания проходили на полигоне "Широкий Лан".

САУ 2С22 "Богдана" разрабатывается силами "КрАЗ", который ныне проходит процедуру банкротства. Дальность выстрела — 40 км обычным снарядом и до 60 км активно-реактивным снарядом. На данный момент существует в одном испытательном экземпляре.

Напомним, военные возобновили испытания "Богданы" спустя два года простоя. Они были проведены 27 мая. Первый гидровыстрел был выполнен в 2019 году, а саму установку представили в 2018 году.