КрАЗ безкоштовно передав Збройним силам України військову техніку
Сумарна вартість бронеавтомобілів – мільйон доларів. Їх передали на прохання Кременчуцької військово-цивільної адміністрації.
"АвтоКрАЗ" вирішив допомогти українській армії технікою. Кременчуцьке підприємство безоплатно передало Збройним силам України вже готові бронеавтомобілі "Спартан" та "Шрек". Про це повідомляє Кременчуцька газета.
Автомобілі передали на прохання Кременчуцької районної військово-цивільної адміністрації. За словами генерального директора АвтоКрАЗу Романа Черняка, сумарна вартість броньовиків – близько мільйона доларів.
"До нас звернулася військова адміністрація на чолі з Льодником, місто, начальник облдержадміністрації Лунін. Ми швидко відреагували і віддали ці машини. Там вартість близько 1 млн дол., але ми розуміємо, що наразі військовикам вони вкрай необхідні. І ми не можемо залишатися в боці. Україна – понад усе!" – заявив Роман Черняк.
Бронеавтомобілі КрАЗ Спартан та Шрек розроблені спільно Кременчуцьким автозаводом та канадською компанією Streit Group. Автомобілі бронювали за стандартом STANAG 4569 level 2, тобто витримують обстріл з автомата Калашникова.
Спартан завважки 9 тонн побудований на базі пікапа Ford F-550 і оснащений 6,7-літровим 400-сильним V8 та 6-ступеневою АКПП. Він розрахований на 12 осіб та розвиває 110 км/год. Днище витримує вибух потужністю 6 кг у тротиловому еквіваленті.Важливо
Шрек створений на шасі повнопривідного вантажного КрАЗ-5233 і не важить 16 тонн. Він також 12-місний, а приводить його в рух 330-сильний турбодизель. Спеціальна V-подібна конструкція днища допомагає вистояти при підриві 14 кг тротилу.
Раніше Фокус повідомляв, що КрАЗ передав армії партію сучасних сідельних тягачів.