КрАЗ безкоштовно передав Збройним силам України військову техніку

Сумарна вартість бронеавтомобілів – мільйон доларів. Їх передали на прохання Кременчуцької військово-цивільної адміністрації.

"АвтоКрАЗ" вирішив допомогти українській армії технікою. Кременчуцьке підприємство безоплатно передало Збройним силам України вже готові бронеавтомобілі "Спартан" та "Шрек". Про це повідомляє Кременчуцька газета.

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Автомобілі передали на прохання Кременчуцької районної військово-цивільної адміністрації. За словами генерального директора АвтоКрАЗу Романа Черняка, сумарна вартість броньовиків – близько мільйона доларів.

"До нас звернулася військова адміністрація на чолі з Льодником, місто, начальник облдержадміністрації Лунін. Ми швидко відреагували і віддали ці машини. Там вартість близько 1 млн дол., але ми розуміємо, що наразі військовикам вони вкрай необхідні. І ми не можемо залишатися в боці. Україна – понад усе!" – заявив Роман Черняк.

[ + – ] КрАЗ Шрек

Бронеавтомобілі КрАЗ Спартан та Шрек розроблені спільно Кременчуцьким автозаводом та канадською компанією Streit Group. Автомобілі бронювали за стандартом STANAG 4569 level 2, тобто витримують обстріл з автомата Калашникова.

Спартан завважки 9 тонн побудований на базі пікапа Ford F-550 і оснащений 6,7-літровим 400-сильним V8 та 6-ступеневою АКПП. Він розрахований на 12 осіб та розвиває 110 км/год. Днище витримує вибух потужністю 6 кг у тротиловому еквіваленті.

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Шрек створений на шасі повнопривідного вантажного КрАЗ-5233 і не важить 16 тонн. Він також 12-місний, а приводить його в рух 330-сильний турбодизель. Спеціальна V-подібна конструкція днища допомагає вистояти при підриві 14 кг тротилу.

Раніше Фокус повідомляв, що КрАЗ передав армії партію сучасних сідельних тягачів.