В Україні презентовано новий Nissan Qashqai 2022: ексклюзивні живі фото, подробиці та ціна

Новий Nissan Qashqai став більшим і виразнішим на вигляд, а також багатше оснащений. Під капотом — 1,3-літрові турбомотори.

В Україні відбулася офіційна презентація Nissan Qashqai третього покоління. Кросовер уже надійшов у продаж і доступний у нашій країні за ціною від 724 180 гривень.

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Новий Nissan Qashqai радикально змінився зовні та став цікавішим на вигляд. У нього V-подібні решітки радіатора та стрілоподібні діодні фари. Крім того, автомобіль більший за попередника.

[ + – ] Ціна кросовера — від 724 180 гривень Фото: Дмитро Чабан

Розміри Nissan Qashqai 2022:

довжина — 4 425 мм;

ширина — 1 838 мм;

висота — 1 625 мм;

колісна база — 2 666 мм.

Кросовер Nissan став просторішим усередині, а об'єм його багажника виріс до 504 л. Уперше з'явилась віртуальна панель приладів.

До того ж, розширено комплектацію моделі. У базовому варіанті Visia передбачені світлодіодні фари, запуск із кнопки, кондиціонер, парктронік і датчик світла. У версії Accenta (від 800 020 гривень) додані двозонний клімат-контроль, камера заднього виду, датчик дощу, підігрів керма та передніх сидінь.

[ + – ] Дизайн Nissan Qashqai став яскравішим [ + – ] Кросовер підріс і став просторішим [ + – ] Світлодіодні фари — частина базового обладнання [ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів [ + – ] Nissan Qashqai в Україні доступний з 1,3-літровим турбомотором [ + – ] Комплектація моделі розширена

Топовий Nissan Qashqai Tekna+ (від 1 113 660 гривень) отримав шкіряний салон, віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло, електропривід сидінь і двері багажника, масаж крісел, камери кругового огляду, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.

Характеристики Nissan Qashqai 2022

Кросовер запропонований з 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 130 та 150 к. с. Обидві версії оснащені безступінчастим варіатором, а 150-сильна доступна і з повним приводом.

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Більш потужний Nissan Qashqai 2022 розганяється до 100 км/год за 9,2 с у передньопривідній версії та за 9,9 с — у повнопривідній. Максимальна швидкість — 198 км/год. Середня витрата палива становить 6,1 та 6,7 л/100 км відповідно.

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