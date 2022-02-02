Mazda готовит большой семейный кроссовер: новые подробности и рендеры

Кроссовер Mazda CX-80 предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Модель позиционируют, как премиальную.

Опубликованы новые изображения Mazda CX-80. Семейный кроссовер должны представить в 2023 году и он будет ориентирован на рынки Европы и Японии. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Mazda CX-80 будет представителем нового семейства кроссоверов, которое представят в 2022-2023 годах. Модель стандет флагманом в европейской и японской линейке марки. В ряде стран она заменит Mazda CX-9, однако будет несколько компактнее.

[ + – ] Кроссовер нацелен на премиум-сегмент Фото: Motor1.com

Внешность Mazda CX-80 2023

Судя по рендерам, дизайн Mazda CX-80 2023 выполнен в фирменном стиле марки – с широкой решеткой радиатора в виде улыбки и раскосыми фарами. Кроссовер, как и младшая модель Mazda CX-60, будет построен на абсолютно новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя.

Новая Mazda CX-80 позиционируется, как премиальная модель, а потому она обещает быть богато оснащена и с качественной отделкой салона. Запланированы версии на 6 и 7 мест. Конкурентами CX-80 называют Audi Q7, BMW X5 и Volvo XC90.

Важно

Новый Nissan X-Trail 2022: объявлена дата украинской премьеры

Характеристики Mazda CX-80 2023

Для кроссовера готовят полностью новые бензиновые и дизельные рядные шестерки с турбонаддувом объемом 3,0 л и мощностью до 400 л. с. Также в линейке будет 2,5-литровый турбомотор, а позже появится и гибрид Mazda CX-80, созданный совместно с Toyota.

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Renault Austral. Он придет на смену модели Kadjar.