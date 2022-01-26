Интерьер нового кроссовера Renault Austral рассекретили на официальных изображениях

Renault Austral придет на смену модели Kadjar. Кроссовер построен на платформе Nissan Qashqai.

Опубликованы официальные рендеры Renault Austral 2022. Преемник Renault Kadjar близок к официальной премьере – она должна состояться до конца первого полугодия. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

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Судя по изображениям, салон Renault Austral повторяет интерьер нового Renault Megane E-Tech. Виртуальная панель приборов и сенсорный дисплей портретного формата объединены и их общая диагональ достигает 24 дюймов. К слову, мультимедиа создана на платформе Google Automotive Services и включает навигацию Google Maps.

[ + – ] Renault Austral представят в первом полугодиии нынешнего года Фото: Renault

Также обращают на себя внимание приплюснутый сверху и снизу руль и высокий центральный тоннель, разделяющий передние сиденья. Известно, что в салоне будет немало отделений для мелкой поклажи: их общий объем – 30 л.

Напомним, не так давно кроссовер Renault Austral показали в камуфляже, что дало возможность разглядеть отдельные детали его дизайна.

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Renault Austral 2022 построен на платформе CMF-C/D, которую также использует новый Nissan Qashqai. Кроссовер крупнее предшественника Kadjar – 4,51 м в длину. На выбор предложат бензиновые и гибридные версии мощностью до 200 л. с.

Ранее Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Renault. Он стоит всего 5500 долларов.