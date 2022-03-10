Volkswagen представив електричний мінівен: він стане альтернативою Multivan (відео)
Volkswagen ID.Buzz нагадує культовий мікроавтобус хіпі. Першим дебютував короткобазий варіант із 204-сильним мотором.
Новий Volkswagen ID.Buzz офіційно представили в Німеччині. Електровен надійде у продаж із третього кварталу цього року. Про це повідомляє офіційний вебсайт Volkswagen.
Volkswagen ID.Buzz 2023 — електрична альтернатива моделі Multivan. Його дизайн виконаний у дусі культового VW T1 — улюбленого автомобільного хіпі. У нього характерний силует і двокольорове забарвлення, хоча є сучасні риси на кшталт розкосих світлодіодних фар.
Електромобіль Volkswagen ID.Buzz дебютував у вантажній і пасажирській версіях. Пізніше з'явиться подовжений варіант моделі.
Розміри Volkswagen ID.Buzz 2023:
- довжина — 4 712 мм;
- ширина — 1 985 мм;
- висота — 1 938 мм;
- колісна база — 2 988 мм.
Салон Volkswagen ID.Buzz 2023
Салон виконаний у характерному для електрокарів Volkswagen ID стилі — з невеликою віртуальною панеллю приладів і великим дисплеєм мультимедіа. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.
Пасажирська версія п'ятимісна (подовжений варіант буде семимісним), а об'єм її багажника — 1 121-2 205 л. Фургон — тримісний і з вантажним відсіком об'ємом 3,9 куб. м.Важливо
Усі Volkswagen ID.Buzz 2023 отримали системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та напівавтономного кермування. Серед опцій є матричні фари та 21-дюймові диски.
Характеристики Volkswagen ID.Buzz 2023
Електромобіль Volkswagen дебютує у задньопривідному 204-сильному виконанні з батареєю ємністю 82 кВт∙год. Його максимальна швидкість — 145 км/год, а ось запас ходу поки що не розголошують.
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