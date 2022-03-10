Volkswagen представив електричний мінівен: він стане альтернативою Multivan (відео)

Volkswagen ID.Buzz нагадує культовий мікроавтобус хіпі. Першим дебютував короткобазий варіант із 204-сильним мотором.

Новий Volkswagen ID.Buzz офіційно представили в Німеччині. Електровен надійде у продаж із третього кварталу цього року. Про це повідомляє офіційний вебсайт Volkswagen.

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[ + – ] Дизайн виконаний у дусі культового Volkswagen T1 50-60-х Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.Buzz 2023 — електрична альтернатива моделі Multivan. Його дизайн виконаний у дусі культового VW T1 — улюбленого автомобільного хіпі. У нього характерний силует і двокольорове забарвлення, хоча є сучасні риси на кшталт розкосих світлодіодних фар.

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz дебютував у вантажній і пасажирській версіях. Пізніше з'явиться подовжений варіант моделі.

[ + – ] Для мінівену пропонують двокольорове забарвлення Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen ID.Buzz 2023:

довжина — 4 712 мм;

ширина — 1 985 мм;

висота — 1 938 мм;

колісна база — 2 988 мм.

[ + – ] У салоні — компактна віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.Buzz 2023

Салон виконаний у характерному для електрокарів Volkswagen ID стилі — з невеликою віртуальною панеллю приладів і великим дисплеєм мультимедіа. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

[ + – ] Першою дебютувала короткобаза п'ятидверна версія Фото: Volkswagen

Пасажирська версія п'ятимісна (подовжений варіант буде семимісним), а об'єм її багажника — 1 121-2 205 л. Фургон — тримісний і з вантажним відсіком об'ємом 3,9 куб. м.

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Усі Volkswagen ID.Buzz 2023 отримали системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та напівавтономного кермування. Серед опцій є матричні фари та 21-дюймові диски.

[ + – ] У фургоні — вантажний відсік об'ємом 3,9 куб. м Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen ID.Buzz 2023

Електромобіль Volkswagen дебютує у задньопривідному 204-сильному виконанні з батареєю ємністю 82 кВт∙год. Його максимальна швидкість — 145 км/год, а ось запас ходу поки що не розголошують.

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