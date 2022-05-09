Новий Ford Transit 2023 розсекречено на фото та відео: у нього яскравий дизайн і електромотор

Новий Ford Transit дебютував у електричному виконанні. Він став яскравішим, а його запас ходу збільшений майже вдвічі, порівняно з електрокаром нинішнього покоління.

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Опубліковані перші офіційні фото та відео Ford Transit нового покоління. Причому на них показали лише електричну версію E-Transit Custom. Її виробництво розпочнеться в другій половині 2023 року, повідомляє офіційний сайт Ford.

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[ + – ] Запас ходу електровена збільшили до 380 км Фото: Ford

Електромобіль Ford Transit дебютував у вантажному виконанні, а пасажирський варіант моделі покажуть пізніше. Фургон зберіг знайомий силует, а його передня частина має свіжий і новий вигляд. Широкі ґрати радіатора та вузькі світлодіодні фари виконані в дусі Ford Mondeo 2022. Оригінальний вигляд мають і тонкі ліхтарі.

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Характеристики Ford E-Transit Custom поки що не розголошують — більше інформації обіцяють у вересні. Заявлено тільки, що він побудований на новій електричній платформі, а його запас ходу складе близько 380 км — майже вдвічі більше, ніж у E-Transit нинішнього покоління.

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Електрокар отримає функцію швидкого заряджання, а також функцію ProPower Onboard — можливість підживлювати від батареї електрообладнання або навіть цілий будинок у разі відключення електрики. Такою опцією вже оснащений пікап Ford F-150 Lightning.

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Спочатку новий Ford E-Transit Custom випускатимуть паралельно з дизельними версіями моделі, проте поступово електромобіль витіснить їх. Пізніше лінійку електричних венів планують розширити.

Раніше Фокус повідомляв, що свій електровен випустив Volkswagen. Його дизайн виконаний у ретро-стилістиці.