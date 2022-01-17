Новий Ford Mondeo 2022 представлений офіційно: живі фото та подробиці
Ford Mondeo все ж таки вирішили не відправляти на пенсію. Нове покоління моделі стало більшим і яскравішим на вигляд.
У Китаї відбулася презентація Ford Mondeo 2022. П'яте покоління моделі надійде у продаж вже найближчим часом і буде доступне виключно у кузові седан. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.
Новий Ford Mondeo випускатимуть у Китаї на спільному підприємстві Changan-Ford. Спочатку модель буде представлена лише на ринку Піднебесної. Нагадаємо, раніше у Ford планували повністю відмовитися від Mondeo на користь кросовера Evos, але потім все ж таки вирішили випустити нове покоління седана.
Дизайн Ford Mondeo 2022
Зовнішній вигляд Mondeo виконаний у новому фірмовому стилі марки, який дебютував на тому ж Ford Evos. У седана широкі грати радіатора, а тоненькі світлодіодні фари з'єднані смужкою, що світиться. Дверні ручки — висувні. До того ж, автомобіль трохи підріс.Важливо
Розміри Ford Mondeo 2022
- Довжина – 4935 мм
- Ширина – 1875 мм
- Колісна база – 2945 мм
Салон Ford Mondeo не розсекречений, але відомо, що на приклад Evos на всю ширину передньої панелі встановлено великий дисплей. Список опцій поповнила система напівавтономного водіння.
Характеристики Ford Mondeo 2022
Седан Ford Mondeo дебютує з 2,0-літровим 245-сильним бензиновим турбодвигуном EcoBoost та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше лінійку поповнить гібрид.
Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї презентували недорогий седан Volkswagen, який змінить Passat.