Новий Ford Mondeo 2022 представлений офіційно: живі фото та подробиці

Ford Mondeo все ж таки вирішили не відправляти на пенсію. Нове покоління моделі стало більшим і яскравішим на вигляд.

У Китаї відбулася презентація Ford Mondeo 2022. П'яте покоління моделі надійде у продаж вже найближчим часом і буде доступне виключно у кузові седан. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Новий Ford Mondeo випускатимуть у Китаї на спільному підприємстві Changan-Ford. Спочатку модель буде представлена лише на ринку Піднебесної. Нагадаємо, раніше у Ford планували повністю відмовитися від Mondeo на користь кросовера Evos, але потім все ж таки вирішили випустити нове покоління седана.

[ + – ] Седан став більшим Фото: Ford

Дизайн Ford Mondeo 2022

Зовнішній вигляд Mondeo виконаний у новому фірмовому стилі марки, який дебютував на тому ж Ford Evos. У седана широкі грати радіатора, а тоненькі світлодіодні фари з'єднані смужкою, що світиться. Дверні ручки — висувні. До того ж, автомобіль трохи підріс.

Важливо

Новий Ford Ranger 2022 офіційно представлений: що потрібно знати про пікап

Розміри Ford Mondeo 2022

Довжина – 4935 мм

Ширина – 1875 мм

Колісна база – 2945 мм

[ + – ] Ford Mondeo 2022 дебютував із 245-сильним турбомотором Фото: Ford

Салон Ford Mondeo не розсекречений, але відомо, що на приклад Evos на всю ширину передньої панелі встановлено великий дисплей. Список опцій поповнила система напівавтономного водіння.

Характеристики Ford Mondeo 2022

Седан Ford Mondeo дебютує з 2,0-літровим 245-сильним бензиновим турбодвигуном EcoBoost та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше лінійку поповнить гібрид.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї презентували недорогий седан Volkswagen, який змінить Passat.