Новый Ford Mondeo 2022 официально представлен: живые фото и подробности

Ford Mondeo все же решили не отправлять на пенсию. Новое поколение модели стало крупнее и ярче на вид.

В Китае состоялась презентация Ford Mondeo 2022. Пятое поколение модели поступит в продажу уже в ближайшее время и будет доступно исключительно в кузове седан. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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Новый Ford Mondeo будут выпускать в Китае на совместном предприятии Changan-Ford. Поначалу модель будет представлена только на рынке Поднебесной. Напомним, ранее в Ford планировали полностью отказаться от Mondeo в пользу кроссовера Evos, но затем все же решили выпустить новое поколение седана.

[ + – ] Седан стал крупнее Фото: Ford

Дизайн Ford Mondeo 2022

Внешний вид Mondeo выполнен в новом фирменном стиле марки, дебютировавшем на том же Ford Evos. У седана широкая решетка радиатора, а тоненькие светодиодные фары соединены светящейся полосой. Дверные ручки – выдвижные. К тому же, седан немного подрос.

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Размеры Ford Mondeo 2022

Длина – 4935 мм

Ширина – 1875 мм

Колесная база – 2945 мм

[ + – ] Ford Mondeo 2022 дебютировал с 245-сильным турбомотором Фото: Ford

Салон Ford Mondeo не рассекречен, но известно, что по примеру Evos на всю ширину передней панели установлен большой дисплей. Перечень опций пополнила система полуавтономного вождения.

Характеристики Ford Mondeo 2022

Седан Ford Mondeo дебютирует с 2,0-литровым 245-сильным бензиновым турбомотором EcoBoost и 8-ступенчатой автоматической КПП. Позже линейку пополнит гибрид.

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