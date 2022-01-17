Вместо Passat: Volkswagen представил яркий и недорогой седан
Volkswagen Lamando — недорогой седан с ярким дизайном. Авто оснастили 150-сильным турбомотором.
В Китае официально презентовали новый Volkswagen Lamando второго поколения. Седан D-класса поступает в производство на шанхайском предприятии SAIC-Volkswagen и будет продаваться по цене от 150 тыс. юаней ($23 600). Об этом сообщает сайт Autohome.
Volkswagen Lamando 2022 – более доступная альтернатива Volkswagen Arteon и седану Passat, недавно снятому с производства. Несмотря на то, что автомобиль ощутимо дешевле собратьев, он построен на той же платформе MQB Evo с полностью независимой подвеской (McPherson спереди, многорычажка – сзади). Хотя следует отметить, что Lamando несколько компактнее.
Размеры Volkswagen Lamando 2022:
- Длина – 4784 мм
- Ширина – 1831 мм
- Высота – 1469 мм
- Колесная база – 2731 мм
Седан Volkswagen отличается динамичным дизайном с покатой купеобразной крышей, широкой решеткой радиатора и раскосыми фарами. Интересная деталь: у дверей отсутствуют оконные рамки.Важно
В салоне руль, джойстик КПП и сенсорный блок климат-контроля позаимствованы у Volkswagen Golf. Дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Спереди установлены спортивные сиденья.
Со старта новый Volkswagen Lamando будет доступен только с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.
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