Вместо Passat: Volkswagen представил яркий и недорогой седан

Volkswagen Lamando — недорогой седан с ярким дизайном. Авто оснастили 150-сильным турбомотором.

В Китае официально презентовали новый Volkswagen Lamando второго поколения. Седан D-класса поступает в производство на шанхайском предприятии SAIC-Volkswagen и будет продаваться по цене от 150 тыс. юаней ($23 600). Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] У седана стремительный купеобразный профиль Фото: Volkswagen

Volkswagen Lamando 2022 – более доступная альтернатива Volkswagen Arteon и седану Passat, недавно снятому с производства. Несмотря на то, что автомобиль ощутимо дешевле собратьев, он построен на той же платформе MQB Evo с полностью независимой подвеской (McPherson спереди, многорычажка – сзади). Хотя следует отметить, что Lamando несколько компактнее.

[ + – ] Volkswagen Lamando будут выпускать в Китае Фото: autohome.com.cn

Размеры Volkswagen Lamando 2022:

Длина – 4784 мм

Ширина – 1831 мм

Высота – 1469 мм

Колесная база – 2731 мм

[ + – ] В салоне на передней панели установлены два больших дисплея Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen отличается динамичным дизайном с покатой купеобразной крышей, широкой решеткой радиатора и раскосыми фарами. Интересная деталь: у дверей отсутствуют оконные рамки.

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В салоне руль, джойстик КПП и сенсорный блок климат-контроля позаимствованы у Volkswagen Golf. Дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Спереди установлены спортивные сиденья.

[ + – ] Седан получил спортивные сиденья Фото: autohome.com.cn

Со старта новый Volkswagen Lamando будет доступен только с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.

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