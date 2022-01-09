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Volkswagen снял с производства одну из самых известных моделей: ее сменит электрокар

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Фото: Volkswagen | Спрос на седан Volkswagen Passat резко упал в последнее время

Седан Volkswagen Passat потерял в популярности за последние годы. Его электрический преемник появится в 2023 году.

Volkswagen прекратил производство седана Passat B8. Знаменитая модель стала жертвой низкого спроса. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Седан Volkswagen Passat B8 прекратили выпускать еще в конце декабря перед католическим Рождеством, однако немецкий концерн не афишировал ликвидацию модели. Узнали об этом журналисты лишь недавно.

Volkswagen Passat B8, Volkswagen Passat, новый Volkswagen Passat, седан Volkswagen Passat, универсал Volkswagen Passat
Универсал Volkswagen Passat Variant остается в производстве
Фото: Volkswagen

Причина отказа от Passat – резкое падение продаж седана. Следует отметить, что универсал Volkswagen Passat Variant при этом остается в производстве. Дело в том, что он до сих пор популярен среди корпоративных клиентов и, в частности, служб такси. Универсалов Passat в последнее время продавали примерно вдвое больше, чем седанов. К слову, недавно остановили выпуск и американской версии VW Passat.

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Будущее Volkswagen Passat пока точно не известно. По одной версии, новое поколение модели все же появится и будет предложено только в кузове универсал. По другой – вскоре прекратят производство и Passat Variant.

Volkswagen Passat B8, Volkswagen Passat, новый Volkswagen Passat, седан Volkswagen Passat, универсал Volkswagen Passat
Электрический преемник Passat проходит испытания
Фото: Motor1.com

Тем временем Volkswagen уже тестирует преемника четврехдверного Passat — электрический седан D-класса с рабочим названием Aero B. Он появится в 2023 году и сможет проезжать до 700 км без подзарядки в топовой версии.

Напомним, что Volkswagen Passat выпускают с 1973 года и все это время в его линейке присутствовала версия в кузове седан. Passat – одна из самых массовых моделей в истории немецкой марки – уже собрано свыше 30 миллионов этих авто.

Ранее Фокус сообщал, что популярные кроссоверы Chevrolet станут электромобилями. Одного из них уже рассекретили.