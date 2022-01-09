Volkswagen снял с производства одну из самых известных моделей: ее сменит электрокар

Седан Volkswagen Passat потерял в популярности за последние годы. Его электрический преемник появится в 2023 году.

Volkswagen прекратил производство седана Passat B8. Знаменитая модель стала жертвой низкого спроса. Об этом сообщает британское издание Autocar.

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Седан Volkswagen Passat B8 прекратили выпускать еще в конце декабря перед католическим Рождеством, однако немецкий концерн не афишировал ликвидацию модели. Узнали об этом журналисты лишь недавно.

[ + – ] Универсал Volkswagen Passat Variant остается в производстве Фото: Volkswagen

Причина отказа от Passat – резкое падение продаж седана. Следует отметить, что универсал Volkswagen Passat Variant при этом остается в производстве. Дело в том, что он до сих пор популярен среди корпоративных клиентов и, в частности, служб такси. Универсалов Passat в последнее время продавали примерно вдвое больше, чем седанов. К слову, недавно остановили выпуск и американской версии VW Passat.

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Будущее Volkswagen Passat пока точно не известно. По одной версии, новое поколение модели все же появится и будет предложено только в кузове универсал. По другой – вскоре прекратят производство и Passat Variant.

[ + – ] Электрический преемник Passat проходит испытания Фото: Motor1.com

Тем временем Volkswagen уже тестирует преемника четврехдверного Passat — электрический седан D-класса с рабочим названием Aero B. Он появится в 2023 году и сможет проезжать до 700 км без подзарядки в топовой версии.

Напомним, что Volkswagen Passat выпускают с 1973 года и все это время в его линейке присутствовала версия в кузове седан. Passat – одна из самых массовых моделей в истории немецкой марки – уже собрано свыше 30 миллионов этих авто.

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