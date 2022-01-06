Что ожидать от авторынка Украины в 2022 году – прогнозы экспертов

Вопреки всему, продажи авто увеличатся. В то же время, как новые, так и подержанные автомобили подорожают.

Авторынок Украины в 2021 году неплохо себя показал и продемонстрировал неплохой рост. Новый год обещает быть не менее интересным, но и сложным для автобизнеса, ведь дефицит микрочипов пока не удалось преодолеть. Свой прогноз на 2022 год опубликовал Институт исследования авторынка.

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По мнению экспертов, доля б/у авто в Украине достигнет 90%, ведь спрос на них вырастет из-за дефицита новых машин. По этой же причине новые автомобили подорожают примерно на 5% и некоторые модели придется ждать по 2-6 месяцев.

Это шанс для китайских автопроизводителей, ведь они не так сильно ощущают дефицит микросхем. Вопреки всему, за 2022 год удастся добиться роста и продать около 100-120 тыс. новых авто. Вырастет спрос на кредит и лизинг, а дилеры все больше внимания будут уделять сервису и качеству предоставления услуг.

[ + – ] Подержанные автомобили подорожают на 15-20% Фото: autoevolution.com

Из-за роста спроса как в Украине, так и в Европе и США, подержанные автомобили подорожают – популярные модели могут прибавить в цене 15-20%. Впрочем, как и ранее, 60% секонд-хенда будут составлять машины стоимостью до 10 тыс. долларов.

"Евробляхи" утратят свое влияние, ведь новых периодов льготной растаможки уже не будет. Вторичный рынок постепенно будет становиться более цивилизованным – станет больше комиссионных площадок по продаже машин. Тем более, что покупатели все больше заинтересованы в проверенных б/у авто с хорошей историей. В то же время, эксперты предупреждают, что могут активизироваться махинаторы, а случаи скрутки пробега станут более частыми.

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На авторынок Украины может повлиять введение обязательного техосмотра в 2022 году – оно может привести к падению цен на старые модели, особенно советского производства. Из-за невозможности пройти техосмотр от них начнут массово отказываться, что активирует бизнес по утилизации машин.

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