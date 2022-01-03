Самые ожидаемые автомобильные новинки 2022 года
В нынешнем году ожидается немало интересных новых моделей на любой вкус. Большинство из них — кроссоверы.
Новый 2022 год обещает быть богатым на премьеры новых моделей автомобилей. Яркие новинки ожидаются в разных классах и ценовых категориях. Мы отобрали самые ожидаемые авто 2022 года.
Acura/Honda Integra
Культовую молодежную модель Honda/Acura Integra возродят летом, но уже представлен его предсерийный концепт-кар. Пятидверный лифтбек со стремительным профилем построен на платформе Honda Civic и оснащен 1,5-литровым 200-сильным турбомотором.
Alfa Romeo Tonale
Кроссовер Alfa Romeo Tonale – итальянский конкурент Audi Q3 и BMW X2. Его должны были показать в 2021 году, но из-за карантина и дефицита микрочипов презентацию отложили. 4,5-метровый кроссовер привлекает динамичным дизайном. Его предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью от 130 до 240 л. с.
BMW 7 Series
Новая семерка BMW дебютирует как с двигателями внутреннего сгорания, так и в варианте электрокара i7. Известно, что электрических версий будет две – мощностью 544 и 750 л. с. В первом случае запас хода составит 500 км, во втором – 700 км.
BMW X8
Флагманский кроссовер BMW X8 недавно показали в предсерийной версии. Модель стоимостью от 150 тыс. долларов потягается с Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. Топовый вариант оснастят 750-сильной гибридной установкой.Важно
Maserati Grecale
Maserati Grecale 2022 бросит вызов Porsche Macan и BMW X3. Кроссовер построен на платформе Alfa Romeo Stelvio и получит его двигатели мощностью 280-510 л. с. Ожидается и электрический вариант Grecale.
Mazda CX-60
Mazda CX-60 2022 станет одним из пяти новых кроссоверов, которые японская марка представит в ближайшие годы. Его позиционируют, как модель премиум-сегмента с богатым оснащением и качественной отделкой салона. Топовые версии будут оснащать 3,0-литровыми бензиновыми и дизельными шестерками с турбонаддувом мощностью до 400 л. с.
Polestar 3
Третья модель от подразделения Volvo – электрический кроссовер с запасом хода примерно в 500 км, который бросит вызов Tesla Model Y. Производство Polestar 3 наладят в США.
Porsche Macan
Новый Porsche Macan второго поколения станет электромобилем и некоторое время будет выпускаться параллельно с бензиновой нынешней моделью. Силуэт кроссовера станет более купеобразным, а его запас хода превысит 450 км.
Renault Austral
Austral – преемник кроссовера Renault Kadjar. Модель построят на платформе Nissan Qashqai 2022 и она будет чуть крупнее предшественника – 4,51 м в длину. Наряду с бензиновыми версиями предложат и гибрид.Важно
Volvo XC90
Новый Volvo XC90 2022 станет электромобилем и не исключено, что модель сменит название. Дизайн кроссовера радикально изменится и будет выдержан в духе концепт-кара Volvo Recharge.
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