Самые ожидаемые автомобильные новинки 2022 года

В нынешнем году ожидается немало интересных новых моделей на любой вкус. Большинство из них — кроссоверы.

Новый 2022 год обещает быть богатым на премьеры новых моделей автомобилей. Яркие новинки ожидаются в разных классах и ценовых категориях. Мы отобрали самые ожидаемые авто 2022 года.

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Acura/Honda Integra

[ + – ] Acura Integra Фото: Honda

Культовую молодежную модель Honda/Acura Integra возродят летом, но уже представлен его предсерийный концепт-кар. Пятидверный лифтбек со стремительным профилем построен на платформе Honda Civic и оснащен 1,5-литровым 200-сильным турбомотором.

Alfa Romeo Tonale

[ + – ] Alfa Romeo Tonale Фото: Motor1.com

Кроссовер Alfa Romeo Tonale – итальянский конкурент Audi Q3 и BMW X2. Его должны были показать в 2021 году, но из-за карантина и дефицита микрочипов презентацию отложили. 4,5-метровый кроссовер привлекает динамичным дизайном. Его предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью от 130 до 240 л. с.

BMW 7 Series

[ + – ] BMW i7 Фото: BMW

Новая семерка BMW дебютирует как с двигателями внутреннего сгорания, так и в варианте электрокара i7. Известно, что электрических версий будет две – мощностью 544 и 750 л. с. В первом случае запас хода составит 500 км, во втором – 700 км.

BMW X8

[ + – ] BMW Concept XM - предсерийный вариант X8 Фото: BMW

Флагманский кроссовер BMW X8 недавно показали в предсерийной версии. Модель стоимостью от 150 тыс. долларов потягается с Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. Топовый вариант оснастят 750-сильной гибридной установкой.

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Maserati Grecale

[ + – ] Maserati Grecale Фото: Autocar

Maserati Grecale 2022 бросит вызов Porsche Macan и BMW X3. Кроссовер построен на платформе Alfa Romeo Stelvio и получит его двигатели мощностью 280-510 л. с. Ожидается и электрический вариант Grecale.

Mazda CX-60

[ + – ] Mazda CX-60 Фото: Motor1.com

Mazda CX-60 2022 станет одним из пяти новых кроссоверов, которые японская марка представит в ближайшие годы. Его позиционируют, как модель премиум-сегмента с богатым оснащением и качественной отделкой салона. Топовые версии будут оснащать 3,0-литровыми бензиновыми и дизельными шестерками с турбонаддувом мощностью до 400 л. с.

Polestar 3

[ + – ] Polestar 3 Фото: Volvo

Третья модель от подразделения Volvo – электрический кроссовер с запасом хода примерно в 500 км, который бросит вызов Tesla Model Y. Производство Polestar 3 наладят в США.

Porsche Macan

[ + – ] Porsche Macan Фото: carscoops.com

Новый Porsche Macan второго поколения станет электромобилем и некоторое время будет выпускаться параллельно с бензиновой нынешней моделью. Силуэт кроссовера станет более купеобразным, а его запас хода превысит 450 км.

Renault Austral

[ + – ] Renault Austral Фото: Renault

Austral – преемник кроссовера Renault Kadjar. Модель построят на платформе Nissan Qashqai 2022 и она будет чуть крупнее предшественника – 4,51 м в длину. Наряду с бензиновыми версиями предложат и гибрид.

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Volvo XC90

[ + – ] Volvo Recharge дает понять, каким будет новый XC90 Фото: Volvo

Новый Volvo XC90 2022 станет электромобилем и не исключено, что модель сменит название. Дизайн кроссовера радикально изменится и будет выдержан в духе концепт-кара Volvo Recharge.

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