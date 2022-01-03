Найочікуваніші автомобільні новинки 2022 року

Нинішнього року очікується чимало цікавих нових моделей на будь-який смак. Більшість із них — кросовери.

Новий 2022 обіцяє бути багатим на прем'єри нових моделей автомобілів. Яскраві новинки очікуються у різних класах та цінових сегментах. Ми відібрали найочікуваніші авто 2022 року.

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Acura/Honda Integra

[ + – ] Acura Integra Фото: Honda

Культову молодіжну модель Honda/Acura Integra відродять улітку, але вже представлений його передсерійний концепт-кар. П'ятидверний ліфтбек зі стрімким профілем побудований на платформі Honda Civic і оснащений 1,5-літровим 200-сильним турбомотором.

Alfa Romeo Tonale

[ + – ] Alfa Romeo Tonale Фото: Motor1.com

Кросовер Alfa Romeo Tonale – італійський конкурент Audi Q3 та BMW X2. Його мали показати в 2021 році, але через карантин і дефіцит мікрочіпів презентацію відклали. 4,5-метровий кросовер приваблює динамічним дизайном. Його запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях потужністю від 130 до 240 л. с.

BMW 7 Series

[ + – ] BMW i7 Фото: BMW

Нова сімка BMW дебютує як з двигунами внутрішнього згоряння, так і у варіанті електрокара i7. Відомо, що електричних версій буде дві потужністю 544 і 750 л. с. У першому випадку запас ходу становитиме 500 км, у другому – 700 км.

BMW X8

[ + – ] BMW Concept XM – передсерійний варіант X8 Фото: BMW

Флагманський кросовер BMW X8 нещодавно показали у передсерійній версії. Модель вартістю від 150 тис. доларів потягається з Aston Martin DBX та Lamborghini Urus. Топовий варіант оснастять 750-сильною гібридною установкою.

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Maserati Grecale

[ + – ] Maserati Grecale Фото: Autocar

Maserati Grecale 2022 кине виклик Porsche Macan та BMW X3. Кросовер побудований на платформі Alfa Romeo Stelvio та отримає його двигуни потужністю 280-510 л. с. Очікується і електронний варіант Grecale.

Mazda CX-60

[ + – ] Mazda CX-60 Фото: Motor1.com

Mazda CX-60 2022 стане одним із п'яти нових кросоверів, які японська марка представить у найближчі роки. Його позиціонують, як модель преміум-сегменту з багатим оснащенням та якісним оздобленням салону. Топові версії будуть оснащувати 3,0-літровими бензиновими та дизельними шістками з турбонаддувом потужністю до 400 л. с.

Polestar 3

[ + – ] Polestar 3 Фото: Volvo

Третя модель від підрозділу Volvo – електричний кросовер із запасом ходу приблизно 500 км, який кине виклик Tesla Model Y. Виробництво Polestar 3 налагодять у США.

Porsche Macan

[ + – ] Porsche Macan Фото: carscoops.com

Новий Porsche Macan другого покоління стане електромобілем і деякий час випускатиметься паралельно з бензиновою нинішньою моделлю. Силует кросовера стане більш купеподібним, а запас ходу перевищить 450 км.

Renault Austral

[ + – ] Renault Austral Фото: Renault

Austral – наступник кросовера Renault Kadjar. Модель побудують на платформі Nissan Qashqai 2022 і вона буде трохи більшою за попередника – 4,51 м у довжину. Поряд із бензиновими версіями запропонують і гібрид.

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Volvo XC90

[ + – ] Volvo Recharge дає зрозуміти, яким буде новий XC90 Фото: Volvo

Новий Volvo XC90 2022 стане електромобілем і не виключено, що модель змінить назву. Дизайн кросовера радикально зміниться і буде витриманий у стилі концепт-кара Volvo Recharge.

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