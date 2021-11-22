Новий Porsche Macan 2023 помітили на дорогах: тепер це конкурент Tesla

Друге покоління Porsche Macan деякий час випускатимуть паралельно із попередником. Запас ходу кросовера перевищить 500 км.

У Німеччині на трасі помітили відразу три прототипи Porsche Macan другої генерації. Кросовер проходить фінальні випробування та буде представлений у другій половині 2023 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Кросовер стане електричним Фото: carscoops.com

На новий Porsche Macan чекають великі зміни — кросовер стане електричним і кине виклик Tesla Model Y. Примітно, що спочатку він випускатиметься паралельно з бензиновою моделлю першого покоління.

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Хоча прототипи Porsche Macan 2023 прикрили камуфляжем, можна розглянути особливості дизайну кросовера. Він багато в чому схожий на модель першого покоління, хоча профіль став більш купеподібним. Фари виконані на кшталт електрокара Porsche Taycan, а ззаду помітно висувне антикрило.

[ + – ] Профіль нового Porsche Macan більш купеподібний Фото: carscoops.com

Електромобіль Porsche Macan збудують на повністю новій платформі РРЕ, яку також використовуватимуть електричні Audi A6 e-tron та Q6 e-tron. Характеристики поки що невідомі, але, за попередніми даними, початкова версія отримає два мотори загальною потужністю 470 к. с.

[ + – ] Ззаду з'явилося висувне антикрило Фото: carscoops.com

На вибір запропонують два типи батарей різної ємності. Заявлено, що запас ходу кросовера буде відчутно більшим, ніж у Porsche Taycan, тобто точно перевищить 500 км. Електрокар зможе підтримувати надшвидку 350-кіловатну зарядку. Також відомо, що Porsche Macan 2023 отримає повнокероване шасі та пневмопідвіску.

Раніше Фокус розповідав про перший електрокросовер Mitsubishi. Він виявився дуже недорогим.