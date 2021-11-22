Новий Porsche Macan 2023 помітили на дорогах: тепер це конкурент Tesla
Друге покоління Porsche Macan деякий час випускатимуть паралельно із попередником. Запас ходу кросовера перевищить 500 км.
У Німеччині на трасі помітили відразу три прототипи Porsche Macan другої генерації. Кросовер проходить фінальні випробування та буде представлений у другій половині 2023 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.
На новий Porsche Macan чекають великі зміни — кросовер стане електричним і кине виклик Tesla Model Y. Примітно, що спочатку він випускатиметься паралельно з бензиновою моделлю першого покоління.Важливо
Хоча прототипи Porsche Macan 2023 прикрили камуфляжем, можна розглянути особливості дизайну кросовера. Він багато в чому схожий на модель першого покоління, хоча профіль став більш купеподібним. Фари виконані на кшталт електрокара Porsche Taycan, а ззаду помітно висувне антикрило.
Електромобіль Porsche Macan збудують на повністю новій платформі РРЕ, яку також використовуватимуть електричні Audi A6 e-tron та Q6 e-tron. Характеристики поки що невідомі, але, за попередніми даними, початкова версія отримає два мотори загальною потужністю 470 к. с.
На вибір запропонують два типи батарей різної ємності. Заявлено, що запас ходу кросовера буде відчутно більшим, ніж у Porsche Taycan, тобто точно перевищить 500 км. Електрокар зможе підтримувати надшвидку 350-кіловатну зарядку. Також відомо, що Porsche Macan 2023 отримає повнокероване шасі та пневмопідвіску.
Раніше Фокус розповідав про перший електрокросовер Mitsubishi. Він виявився дуже недорогим.