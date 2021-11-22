Новый Porsche Macan 2023 заметили на дорогах: теперь это конкурент Tesla
Второе поколение Porsche Macan некоторое время будут выпускать параллельно с предшественником. Запас хода кроссовера превысит 500 км.
В Германии на трассе заметили сразу три прототипа Porsche Macan второй генерации. Кроссовер проходит финальные испытания и будет представлен во второй половине 2023 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Porsche Macan ждут большие перемены – кроссовер станет электрическим и бросит вызов Tesla Model Y. Примечательно, что первое время он будет выпускаться параллельно с бензиновой моделью первого поколения.Важно
Хотя прототипы Porsche Macan 2023 прикрыли камуфляжем, можно разглядеть черты дизайна кроссовера. Он во многом схож с моделью первого поколения, хотя профиль стал более купеобразным. Фары выполнены в духе электрокара Porsche Taycan, а сзади заметно выдвижное антикрыло.
Электромобиль Porsche Macan построят на полностью новой платформе РРЕ, которую также будут использовать электрические Audi A6 e-tron и Q6 e-tron. Характеристики пока неизвестны, но, по предварительным данным, начальная версия получит два мотора общей мощностью 470 л. с.
На выбор предложат два типа батарей разной емкости. Заявлено, что запас хода кроссовера будет ощутимо больше, чем у Porsche Taycan, то есть точно превысит 500 км. Электрокар сможет поддерживать сверхбыструю 350-киловаттную зарядку. Также известно, что Porsche Macan 2023 получит полноуправляемое шасси и пневмоподвеску.
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