Новый Porsche Macan 2023 заметили на дорогах: теперь это конкурент Tesla

Второе поколение Porsche Macan некоторое время будут выпускать параллельно с предшественником. Запас хода кроссовера превысит 500 км.

В Германии на трассе заметили сразу три прототипа Porsche Macan второй генерации. Кроссовер проходит финальные испытания и будет представлен во второй половине 2023 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Кроссовер станет электрическим Фото: carscoops.com

Новый Porsche Macan ждут большие перемены – кроссовер станет электрическим и бросит вызов Tesla Model Y. Примечательно, что первое время он будет выпускаться параллельно с бензиновой моделью первого поколения.

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Хотя прототипы Porsche Macan 2023 прикрыли камуфляжем, можно разглядеть черты дизайна кроссовера. Он во многом схож с моделью первого поколения, хотя профиль стал более купеобразным. Фары выполнены в духе электрокара Porsche Taycan, а сзади заметно выдвижное антикрыло.

[ + – ] Профиль нового Porsche Macan более купеобразный Фото: carscoops.com

Электромобиль Porsche Macan построят на полностью новой платформе РРЕ, которую также будут использовать электрические Audi A6 e-tron и Q6 e-tron. Характеристики пока неизвестны, но, по предварительным данным, начальная версия получит два мотора общей мощностью 470 л. с.

[ + – ] Сзади появилось выдвижное антикрыло Фото: carscoops.com

На выбор предложат два типа батарей разной емкости. Заявлено, что запас хода кроссовера будет ощутимо больше, чем у Porsche Taycan, то есть точно превысит 500 км. Электрокар сможет поддерживать сверхбыструю 350-киловаттную зарядку. Также известно, что Porsche Macan 2023 получит полноуправляемое шасси и пневмоподвеску.

Ранее Фокус рассказывал о первом электрокроссовере Mitsubishi. Он оказался весьма недорогим.