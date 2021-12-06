Фото, відео та подробиці нового кросовера Renault: він прийде на зміну Kadjar

Renault Austral стане більшим за попередника й отримає гібридну версію, а от дизельних варіантів більше не буде.

Опубліковано перші тизери нового Renault Austral. Компактний кросовер з'явиться у 2022 році та прийде на зміну популярної моделі Kadjar. Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі французької марки.

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Назва моделі походить від латинського "australis" ("південні береги"). Маркетологиня Renault Сільвія Дос Сантос пояснила, що така назва має асоціюватися з теплими південними країнами та спонукати до подорожей.

[ + – ] У лінійці очікуються бензинові та гібридні версії Фото: Motor1.com

За фото та відео Renault Austral 2022 важко визначити його дизайн — видно лише частину дверей багажника та С-подібні ліхтарі. Також кросовер Renault раніше помітили у камуфляжі під час тестів і можна розглянути його силует і фірмову передню оптику з вигнутими ходовими вогнями.

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Відомо, що новий Renault Austral стане трохи більшим за попередника — 4,51 м у довжину проти 4,45. Побудують його на платформі Nissan Qashqai нового покоління.

[ + – ] Renault Austral прийде на зміну моделі Kadjar

Швидше за все, кросовер Renault Austral отримає 1,3-літрові бензинові турбомотори, а також 190-сильну гібридну установку E-Power. А ось дизельних двигунів у лінійці більше не буде через суворі еко-норми. Електричну версію також не запропонують, адже готують окремий електрокросовер Renault.

Раніше Фокус розповідав про новий Renault 4. Відому модель відродять за кілька років у форматі електромобіля.