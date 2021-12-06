Більше Гаммера: українець своїми руками збудував разючий позашляховик (відео)
"Україна" важить 4,5 тонни й оснащена турбодизелем Mercedes-Benz. Оснащення враховує люк і камеру.
Житель Збаража (Тернопільська область) Юрій Кордупель створив величезний позашляховик у стилі Hummer. Назвав він його "Україна" і саморобний автомобіль уже пройшов реєстрацію та отримав номери. Про це повідомляє fainemitsto.tv
Ідея побудувати своїми руками позашляховик народилася у Юрія Кордупеля після того, як він дізнався про аналогічний автомобіль у Киргизії. Над проєктом він працював п'ять років і коштував йому 26 тис. доларів. Допомагав будувати автомобіль старший син Юрія.
В основі "України" лежить вантажний повнопривідний ГАЗ-66 та автомобіль вийшов навіть більшим за Гаммер. Оснастили його 4,2-літровим 150-сильним турбодизелем Mercedes-Benz OM 904 LA. Позашляховик масою 4,5 тонни розганяється до 90 км/год і витрачає 17 л/100 км².
Салон розрахований на сімох людей. Український Hummer укомплектований камерою заднього виду, люком та електросклопідйомниками.Важливо
"Україна" демонструє чудові позашляхові якості. Автомобіль уже проїхав майже 8 000 км і пройшов випробування Карпатами.
До речі, це не перший саморобний автомобіль Юрія Кордупеля. До цього він побудував дитячий і дорослий баггі. Майстер не збирається зупинятися на досягнутому та планує нові проєкти.
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