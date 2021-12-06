Больше Хаммера: украинец своими руками построил впечатляющий внедорожник (видео)
"Украина" весит 4,5 тонны и оснащена турбодизелем Mercedes-Benz. Оснащение включает люк и камеру.
Житель Збаража (Тернопольская область) Юрий Кордупель создал огромный внедорожник в стиле Hummer. Назвал он его "Украина" и самодельный автомобиль уже прошел регистрацию и получил номера. Об этом сообщает fainemitsto.tv
Идея построить своими руками внедорожник родилась у Юрия Кордупеля после того, как он узнал об аналогичном авто в Киргизии. Над проектом он работал пять лет и он обошелся ему в 26 тыс. долларов. Помогал строить автомобиль старший сын Юрия.
В основе "Украины" лежит грузовой полноприводной ГАЗ-66 и автомобиль получился даже больше Хаммера. Оснастили его 4,2-литровым 150-сильным турбодизелем Mercedes-Benz OM 904 LA. Внедорожник массой 4,5 тонны разгоняется до 90 км/ч и расходует 17 л/100 км.
Салон рассчитан на семь человек. Украинский Hummer укомплектован камерой заднего вида, люком и электростеклоподъемниками.Важно
"Украина" демонстрирует отличные внедорожные качества. Автомобиль уже проехал около 8000 км и прошел испытание Карпатами.
К слову, это не первый самодельный автомобиль Юрия Кордупеля. До этого он построил детский и взрослый багги. Мастер не собирается останавливаться на достигнутом и планирует новые проекты.
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