Больше Хаммера: украинец своими руками построил впечатляющий внедорожник (видео)

"Украина" весит 4,5 тонны и оснащена турбодизелем Mercedes-Benz. Оснащение включает люк и камеру.

Житель Збаража (Тернопольская область) Юрий Кордупель создал огромный внедорожник в стиле Hummer. Назвал он его "Украина" и самодельный автомобиль уже прошел регистрацию и получил номера. Об этом сообщает fainemitsto.tv

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[ + – ] Автомобиль построен на базе ГАЗ-66 Фото: скриншот из Facebook

Идея построить своими руками внедорожник родилась у Юрия Кордупеля после того, как он узнал об аналогичном авто в Киргизии. Над проектом он работал пять лет и он обошелся ему в 26 тыс. долларов. Помогал строить автомобиль старший сын Юрия.

В основе "Украины" лежит грузовой полноприводной ГАЗ-66 и автомобиль получился даже больше Хаммера. Оснастили его 4,2-литровым 150-сильным турбодизелем Mercedes-Benz OM 904 LA. Внедорожник массой 4,5 тонны разгоняется до 90 км/ч и расходует 17 л/100 км.

[ + – ] Внедорожник весит 4,5 тонны и рассчитан на семь человек Фото: Суспільне

Салон рассчитан на семь человек. Украинский Hummer укомплектован камерой заднего вида, люком и электростеклоподъемниками.

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"Украина" демонстрирует отличные внедорожные качества. Автомобиль уже проехал около 8000 км и прошел испытание Карпатами.

[ + – ] Автомобиль обошелся в 26 тыс. долларов

К слову, это не первый самодельный автомобиль Юрия Кордупеля. До этого он построил детский и взрослый багги. Мастер не собирается останавливаться на достигнутом и планирует новые проекты.

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