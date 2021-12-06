Фото, видео и подробности нового кроссовера Renault: он придет на смену Kadjar

Renault Austral станет крупнее предшественника и получит гибридную версию, а вот дизельных вариантов больше не будет.

Опубликованы первые тизеры нового Renault Austral. Компактный кроссовер появится в 2022 году и придет на смену популярной модели Kadjar. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале французской марки.

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Название модели произошло от латинского "australis" ("южные берега"). Маркетолог Renault Сильвия Дос Сантос объяснила, что такое название должно ассоциироваться с теплыми южными странами и побуждать к путешествиям.

[ + – ] В линейке ожидаются бензиновые и гибридные версии Фото: Motor1.com

По фото и видео Renault Austral 2022 трудно определить его дизайн – видно лишь часть двери багажника и С-образные фонари. Также кроссовер Renault ранее заметили в камуфляже во время тестов и можно разглядеть его силуэт и фирменную переднюю оптику с изогнутыми ходовыми огнями.

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Известно, что новый Renault Austral станет чуть крупнее предшественника – 4,51 м в длину против 4,45. Построят его на платформе Nissan Qashqai нового поколения.

[ + – ] Renault Austral придет на смену модели Kadjar

Скорее всего, кроссовер Renault Austral получит 1,3-литровые бензиновые турбомоторы, а также 190-сильную гибридную установку E-Power. А вот дизельных двигателей в линейке больше не будет из-за строгих эко-норм. Электрическую версию также не предложат, ведь готовят отдельный электрокроссовер Renault.

Ранее Фокус рассказывал о новом Renault 4. Знаменитую модель возродят через несколько лет в формате электромобиля.