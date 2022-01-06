Що очікувати від авторинку України у 2022 році – прогнози експертів

Попри все, продажі авто збільшаться. У той же час, як нові, так і старі автомобілі подорожчають.

Авторинок України у 2021 році непогано себе показав і продемонстрував непогане зростання. Новий рік обіцяє бути не менш цікавим, але й складним для автобізнесу, адже дефіцит мікрочипів поки що не вдалося подолати. Свій прогноз на 2022 рік опублікував Інститут дослідження авторинку.

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На думку експертів, частка вживаних авто в Україні досягне 90%, адже попит на них зросте через дефіцит нових машин. З цієї ж причини нові автомобілі подорожчають приблизно на 5% і деякі моделі доведеться чекати по 2-6 місяців.

Це шанс для китайських автовиробників, адже вони не дуже відчувають дефіцит мікросхем. Попри все, за 2022 рік вдасться досягти зростання та продати близько 100-120 тис. нових авто. Виросте попит на кредит та лізинг, а дилери все більше уваги приділятимуть сервісу та якості надання послуг.

[ + – ] Вживані автомобілі подорожчають на 15-20% Фото: autoevolution.com

Через зростання попиту як в Україні, так і в Європі та США, старі автомобілі подорожчають — популярні моделі можуть додати в ціні 15-20%. Втім, як і раніше, 60% секонд-хенду становитимуть машини вартістю до 10 тис. доларів.

"Євробляхи" втратить свій вплив, адже нових періодів пільгового розмитнення вже не буде. Вторинний ринок поступово ставатиме більш цивілізованим – стане більше комісійних майданчиків із продажу машин. Тим більше, що покупці все більше зацікавлені в перевірених авто з перевіреною історією. У той же час, експерти попереджають, що можуть активізуватися махінатори, а випадки скручування пробігу почастішають.

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На авторинок України може вплинути запровадження обов'язкового техогляду у 2022 році – воно може призвести до зниження цін на старі моделі, особливо радянського виробництва. Через неможливість пройти техогляд від них почнуть масово відмовлятися, що активує бізнес з утилізації машин.

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