У яких авто найчастіше скручують пробіг — дослідження

Найбільшою популярністю в махінаторів користуються німецькі моделі та дизельні автомобілі. В основному це машини 2006-2016 років випуску.

Скручування пробігу – один із найпоширеніших видів шахрайства з авто. Саме йому присвятили масштабне міжнародне дослідження, що дозволило визначити, які моделі найчастіше продаються із заниженим пробігом. Його результати опубліковані на сайті carVertical.

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Дослідження ринку вживаних авто провели відразу у 18 країнах Європи та Америки, Україні, а також Болгарії, Угорщині, Німеччині, Італії, Латвії, Литві, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, США, Франції, Чехії, Хорватії та Естонії. Усього вивчили понад 700 тис. старих автомобілів.

З'ясувалося, що найчастіше пробіг скручено у BMW. Абсолютним лідером є спортивний седан BMW M5 2006, 2012 та 2013 років випуску – у 33,6% авто пробіг занижений. Друге місце – у BMW 7 Series 2009, 2010 та 2016 років (33,4%). Узагалі, у десятці найпопулярніших серед шахраїв моделей – одразу п'ять BMW (і 8 німецьких моделей). Третім став позашляховий універсал Subaru Outback 2011-2013 років (31,8%).

[ + – ] Найчастіше скручують пробіг на німецьких автомобілях

ТОП-20 авто, у яких найчастіше скручують пробіг:

BMW M5 (2006, 2012 та 2013 рр.) — 33,6% авто зі скрученим пробігом BMW 7 Series (2009, 2010 та 2016 рр.) — 33,4% Subaru Outback (2011-2013 рр.) — 31,8% BMW 6 Series (2012, 2013, 2015 рр.) — 31,7% Audi A8 (2011, 2012, 2014 рр.) — 31,4% Volkswagen Phaeton (2008, 2011, 2012 рр.) — 31% BMW X5 (2007, 2008, 2014 рр.) — 26,7% BMW 5 Series (2007, 2010, 2011 рр.) — 26% Ford Mustang (2014-2016 рр.) — 25,9% Audi A7 Sportback (2011, 2012, 2015 рр.) — 25,8% BMW X6 (2010, 2011, 2015 рр.) — 24,4% BMW M4 (2014-2016 рр.) — 24,4% Volkswagen Touareg (2011-2013 рр.) — 23,3% Volvo V70 (2007-2009 рр.) — 22,6% BMW 3 Series (2006-2008 рр.) — 22,3% Porsche Panamera (2012-2014 рр.) — 22,3% Audi A6 (2006, 2012, 2013 рр.) — 22,2% Chrysler Town&Country (2008, 2014, 2015 рр.) — 21,4% Volkswagen CC (2012-2014 рр.) — 21,2% Volkswagen Sharan (2011-2013 рр.) — 19,6%

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Дослідження показало, що скручування пробігу найчастіше зустрічається на авто 2006-2016 років випуску. Дизельні моделі більш схильні до махінацій, адже в них, як правило, пробіги більші, ніж у бензинових.

Раніше Фокус розповідав про авто, що найчастіше викрадають в Україні. Серед лідерів – японські моделі.