В каких авто чаще всего скручивают пробег – исследование

Наибольшей популярностью у махинаторов пользуются немецкие модели, а также дизельные автомобили. В основном, это машины 2006-2016 годов выпуска.

Скручивание пробега – один из самых распространенных видов мошенничества с авто. Именно ему посвятили масштабное международное исследование, позволившее определить, какие модели чаще всего продаются с заниженным пробегом. Его результаты опубликованы на сайте carVertical.

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Исследование рынка б/у авто провели сразу в 18 странах Европы и Америки – Украине, а также Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Польше, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, США Франции, Чехии, Хорватии и Эстонии. Всего изучили свыше 700 тыс. подержанных автомобилей.

Выяснилось, что чаще всего пробег скручен у BMW. Абсолютным лидером является спортивный седан BMW M5 2006, 2012 и 2013 годов выпуска — у 33,6% авто пробег занижен. Второе место – у BMW 7 Series 2009, 2010 и 2016 годов (33,4%). Вообще, в десятке самых популярных среди мошенников моделей – сразу пять BMW (и целых 8 немецких моделей). Третьим стал внедорожный универсал Subaru Outback 2011-2013 годов (31,8%).

[ + – ] Чаще всего скручивают пробег на немецких автомобилях

ТОП-20 авто, в которых чаще всего скручивают пробег:

BMW M5 (2006, 2012 и 2013 гг.) — 33,6% авто со скрученным пробегом BMW 7 Series (2009, 2010 и 2016 гг.) — 33,4% Subaru Outback (2011-2013 гг.) — 31,8% BMW 6 Series (2012, 2013, 2015 гг.) — 31,7% Audi A8 (2011, 2012, 2014 гг.) — 31,4% Volkswagen Phaeton (2008, 2011, 2012 гг.) — 31% BMW X5 (2007, 2008, 2014 гг.) — 26,7% BMW 5 Series (2007, 2010, 2011 гг.) — 26% Ford Mustang (2014-2016 гг.) — 25,9% Audi A7 Sportback (2011, 2012, 2015 гг.) — 25,8% BMW X6 (2010, 2011, 2015 гг.) — 24,4% BMW M4 (2014-2016 гг.) — 24,4% Volkswagen Touareg (2011-2013 гг.) — 23,3% Volvo V70 (2007-2009 гг.) — 22,6% BMW 3 Series (2006-2008 гг.) — 22,3% Porsche Panamera (2012-2014 гг.) — 22,3% Audi A6 (2006, 2012, 2013 гг.) — 22,2% Chrysler Town&Country (2008, 2014, 2015 гг.) — 21,4% Volkswagen CC (2012-2014 гг.) — 21,2% Volkswagen Sharan (2011-2013 гг.) — 19,6%

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Исследование показало, что скрутка пробега чаще всего встречается на авто 2006-2016 годов выпуска. Дизельные модели более подвержены махинациям, ведь у них как правило пробеги больше, чем у бензиновых.

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