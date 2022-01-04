ТОП-5 самых безопасных авто 2021 года
EuroNCAP выбрали пять лучших автомобилей 2021 года, впечатливших на краш-тестах. Среди них — и электрокары, и представительские авто, и бюджетные модели.
Европейская организация EuroNCAP раздала традиционные награды автомобилям, лучше всего проявившим себя в краш-тестах за год. Самые безопасные авто 2021 года определили в разных классах.
В прошлом году немало авто получили максимальную оценку в 5 звезд EuroNCAP и среди них выбрали пять. Сразу две награды получил Mercedes-Benz EQS – как самый безопасный электромобиль и представительская модель. К слову, в обеих категориях он опередил Polestar 2 от Volvo. Результаты краш-тестов Mercedes-Benz EQS:
- Защита взрослых – 96%
- Защита детей – 91%
- Безопасность для пешеходов – 76%
- Устройства безопасности – 80%
В сегменте больших кроссоверов отмечен электромобиль Skoda Enyaq – 94% за защиту взрослых и 89% — за детей, 71% — за безопасность для пешеходов и 82% — за системы обеспечения безопасности.
Среди компактных кроссоверов отмечен новый Nissan Qashqai:
- Защита взрослых – 91%
- Защита детей – 91%
- Безопасность для пешеходов – 70%
- Устройства безопасности – 95%
Новая Toyota Yaris Cross стала лучшей в классе малых семейных автомобилей:
- Защита взрослых – 86%
- Защита детей – 84%
- Безопасность для пешеходов – 78%
- Устройства безопасности – 81%
Среди компактных авто победителем признали Skoda Fabia 2021:
- Защита взрослых – 85%
- Защита детей – 81%
- Безопасность для пешеходов – 70%
- Устройства безопасности – 71%
Ранее Фокус сообщал, что два десятка современных кроссоверов не справились с краш-тестами по новым правилам. Лишь одна модель получила высокие баллы.