ТОП-5 самых безопасных авто 2021 года

EuroNCAP выбрали пять лучших автомобилей 2021 года, впечатливших на краш-тестах. Среди них — и электрокары, и представительские авто, и бюджетные модели.

Европейская организация EuroNCAP раздала традиционные награды автомобилям, лучше всего проявившим себя в краш-тестах за год. Самые безопасные авто 2021 года определили в разных классах.

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В прошлом году немало авто получили максимальную оценку в 5 звезд EuroNCAP и среди них выбрали пять. Сразу две награды получил Mercedes-Benz EQS – как самый безопасный электромобиль и представительская модель. К слову, в обеих категориях он опередил Polestar 2 от Volvo. Результаты краш-тестов Mercedes-Benz EQS:

Защита взрослых – 96%

Защита детей – 91%

Безопасность для пешеходов – 76%

Устройства безопасности – 80%

В сегменте больших кроссоверов отмечен электромобиль Skoda Enyaq – 94% за защиту взрослых и 89% — за детей, 71% — за безопасность для пешеходов и 82% — за системы обеспечения безопасности.

[ + – ] Mercedes-Benz EQS [ + – ] Skoda Enyaq iV [ + – ] Nissan Qashqai [ + – ] Toyota Yaris Cross [ + – ] Skoda Fabia

Среди компактных кроссоверов отмечен новый Nissan Qashqai:

Защита взрослых – 91%

Защита детей – 91%

Безопасность для пешеходов – 70%

Устройства безопасности – 95%

Новая Toyota Yaris Cross стала лучшей в классе малых семейных автомобилей:

Защита взрослых – 86%

Защита детей – 84%

Безопасность для пешеходов – 78%

Устройства безопасности – 81%

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Среди компактных авто победителем признали Skoda Fabia 2021:

Защита взрослых – 85%

Защита детей – 81%

Безопасность для пешеходов – 70%

Устройства безопасности – 71%

Ранее Фокус сообщал, что два десятка современных кроссоверов не справились с краш-тестами по новым правилам. Лишь одна модель получила высокие баллы.