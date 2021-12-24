В Украине появится самый быстрый и самый дорогой электромобиль Mercedes-Benz

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ — самая мощная версия электрокара. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с.

В Украине представят новый Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+. Топовый спортивный вариант электрокара Mercedes-Benz EQS появится у нас в первой половине 2022 года, но на него уже принимают заказы по цене от 133 266 евро. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz в Украине.

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[ + – ] Доступны версии мощностью до 761 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ оснащен полным приводом и двумя моторами, развивающими 658 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 220 км/ч. Аккумуляторная батарея на 108 кВт∙ч позволяет проехать 580 км без подзарядки.

[ + – ] В салоне появился спортивный руль и обновлена панель приборов Фото: Mercedes-Benz

Опционный пакет AMG Dynamic Plus добавляет специальный режим Race Start, в котором кратковременно доступны 761 л. с., а максимальный крутящий момент возрастает с 950 до 1020 Н∙м. В этом случае можно разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а порог максимальной скорости подняли до 250 км/ч.

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Электромобиль Mercedes-Benz оснащен адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской. Кроме того, предусмотрены управляемые задние колеса.

[ + – ] Запас хода - до 580 км Фото: Mercedes-Benz

Отличить Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ от стандартной модели можно, прежде всего, по измененной передней части с имитацией решетки радиатора AMG. Кроме того, электрокар получил обвес и 20-дюймовые диски. В салоне появились спортивные сиденья и руль, а также изменена графика виртуальной панели приборов.

Ранее Фокус писал о новом флагманском электрокаре Mercedes-Benz. Его запас хода превысит 1000 км. И рассказвал о том, что электрокар Mercedes-Benz EQS удивил запасом хода в реальных условиях.