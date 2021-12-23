Раритеты на миллион долларов: в Украину ввезли коллекцию эксклюзивных ретро-авто
На автовозе транспортируют целую коллекцию раритетных автомобилей 60-70-х годов. Некоторые из них стоят до полумиллиона долларов.
В Украине появились настоящие автомобильные сокровища. На трассе под Киевом заметили автовоз с очень дорогими ретро-авто. Их суммарная стоимость – около миллиона долларов. Об этом пишет сайт ТопЖыр.
На автовозе – целая коллекция из шести машин 60-70-х годов выпуска. Все машины выглядят очень хорошо и очевидно пополнят чью-то коллекцию.
Самым дорогим является Ferrari Dino 246 GTS: в свое время это была самая доступная модель в линейке марки, а сейчас за 195-сильный спорткар просят 300-500 тыс. долларов. К слову, назван автомобиль в честь сына Энцо Феррари, Дино, умершего от болезни в раннем возрасте.
Свыше 150 тыс. долларов стоит Porsche 911 Targa ранних серий в хорошем состоянии, а вот купе 911 несколько дешевле. Оба авто комплектовались оппозитными шестицилиндровыми моторами мощностью до 190 л. с.
Не менее ценным является и родстер Jaguar E-Type – хорошо сохранившиеся или отреставрированные экземпляры обойдутся как минимум в 100 тыс. долларов.Важно
Кроме того, на фото можно узнать британский спорткар Austin Healey 3000 и представительский Mercedes-Benz S-Class в кузове W108. Оба автомобиля стоят не менее 50-70 тыс. долларов.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве готовят к открытию первый автомузей. Его коллекция насчитывает свыше сотни машин.