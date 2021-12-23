Раритеты на миллион долларов: в Украину ввезли коллекцию эксклюзивных ретро-авто

На автовозе транспортируют целую коллекцию раритетных автомобилей 60-70-х годов. Некоторые из них стоят до полумиллиона долларов.

В Украине появились настоящие автомобильные сокровища. На трассе под Киевом заметили автовоз с очень дорогими ретро-авто. Их суммарная стоимость – около миллиона долларов. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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На автовозе – целая коллекция из шести машин 60-70-х годов выпуска. Все машины выглядят очень хорошо и очевидно пополнят чью-то коллекцию.

Самым дорогим является Ferrari Dino 246 GTS: в свое время это была самая доступная модель в линейке марки, а сейчас за 195-сильный спорткар просят 300-500 тыс. долларов. К слову, назван автомобиль в честь сына Энцо Феррари, Дино, умершего от болезни в раннем возрасте.

[ + – ] Ferrari Dino 246 GTS [ + – ] Jaguar E-Type [ + – ] Porsche 911 [ + – ] Porsche 911 Targa [ + – ] Mercedes-Benz S-Class W108 [ + – ] Austin-Healey 3000

Свыше 150 тыс. долларов стоит Porsche 911 Targa ранних серий в хорошем состоянии, а вот купе 911 несколько дешевле. Оба авто комплектовались оппозитными шестицилиндровыми моторами мощностью до 190 л. с.

Не менее ценным является и родстер Jaguar E-Type – хорошо сохранившиеся или отреставрированные экземпляры обойдутся как минимум в 100 тыс. долларов.

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Кроме того, на фото можно узнать британский спорткар Austin Healey 3000 и представительский Mercedes-Benz S-Class в кузове W108. Оба автомобиля стоят не менее 50-70 тыс. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве готовят к открытию первый автомузей. Его коллекция насчитывает свыше сотни машин.