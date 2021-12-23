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Раритети на мільйон доларів: в Україну ввезли колекцію ексклюзивних ретро-авто

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колекція авто, ретро-авто, Ferrari Dino, Jaguar E-Type, Porsche 911, Mercedes-Benz S-Class
Фото: с сайта ТопЖыр | Всі автомобілі — у дуже хорошому стані

На автовозі транспортують цілу колекцію раритетних автомобілів 60-70-х років. Деякі з них коштують до півмільйона доларів.

В Україні з'явилися справжні автомобільні скарби. На трасі під Києвом помітили автовоз із дуже дорогими ретро-авто. Їхня сумарна вартість – близько мільйона доларів. Про це пише сайт "ТопЖир".

На автовозі – ціла колекція з шести машин 60-70-х років випуску. Всі машини мають дуже хороший вигляд і, очевидно, поповнять чиюсь колекцію.

Найдорожчим є Ferrari Dino 246 GTS: свого часу це була найдоступніша модель у лінійці марки, а зараз за 195-сильний спорткар просять 300-500 тис. доларів. До речі, названо автомобіль на честь сина Енцо Феррарі, Діно, який помер від хвороби в ранньому віці.

Ferrari Dino 246 GTS
Ferrari Dino 246 GTS
Jaguar E-Type
Jaguar E-Type
Porsche 911
Porsche 911
Porsche 911 Targa
Porsche 911 Targa
Mercedes-Benz S-Class W108
Mercedes-Benz S-Class W108
Austin-Healey 3000
Austin-Healey 3000
Ferrari Dino 246 GTS
Jaguar E-Type
Porsche 911
Porsche 911 Targa
Mercedes-Benz S-Class W108
Austin-Healey 3000

Понад 150 тис. доларів коштує Porsche 911 Targa ранніх серій у хорошому стані, а ось купе 911 дещо дешевше. Обидва автомобілі комплектувалися опозитними шестициліндровими двигунами потужністю до 190 к. с.

Не менш цінним є й родстер Jaguar E-Type — екземпляри, що добре збереглися або відреставровані, обійдуться як мінімум в 100 тис. доларів.

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Крім того, на фото можна впізнати британський спорткар Austin Healey 3000 та представницький Mercedes-Benz S-Class у кузові W108. Обидва автомобілі коштують не менше ніж 50-70 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві готують до відкриття перший автомузей. Його колекція налічує понад сотню машин.