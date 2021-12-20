В Киеве откроют впечатляющий музей ретро-автомобилей (видео)

Экспозиция музея насчитывает более сотни автомобилей и мотоциклов. Его площадь – 1800 кв. м.

В Киеве наконец появится первый автомобильный музей. Его открытие запланировано на весну 2022 года. Об этом сообщает Auto-Consulting.

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Над созданием музея "Колеса истории" работали с 2017 года. Его основателем и идейным вдохновителем является известный автоколлекционер, реставратор и организатор фестиваля OldCarLand Павел Лозовенко.

[ + – ] В музее выставлены редкие лимузины ЗИС и ЗИЛ Фото: Auto-consulting

Автомузей расположился в огромном павильоне площадью 1800 кв. м. Коллекция насчитывает около сотни ретро-автомобилей, также выставлены винтажные мотоциклы и старинная бытовая техника. По словам Павла Лозовенко, экспозиция уже практически готова – остались финальные работы.

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Большинство автомобилей – советская классика, причем есть редкие экземпляры вроде представительского ЗИС-110 и сразу нескольких лимузинов ЗИЛ-114, один из которых обслуживал первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого.

[ + – ] Большинство авто в музее - советского производства, но есть и редкие иномарки Фото: Auto-consulting

Среди редких иностранных моделей – Rolls-Royce Silver Shadow 1969 года, а также американские Oldsmobile Delta 88 Custom кабриолет Chevrolet Impala 70-х. Старейшим автомобилем в музее на данный момент является Opel P4 1935 года.

[ + – ] Музей откроется весной 2022 года

В Украине уже открыты несколько автомузеев в ряде областных центров. Недавно еще одна экспозиция появилась в Днепре.

Также Фокус ранее рассказывал о коллекционере, собравшем 200 ретро-авто одной марки.