Американец собрал впечатляющую коллекцию из 200 авто: все они одной марки (видео)

В коллекции техасца – редкие Ford Mustang, яркие хот-роды и гоночные авто. Больше всего в ней Ford Mustang.

Гари Томас из Техаса является обладателем самой большой в мире коллекции классических Ford. Их у него около 200. Об этом пишет сайт Autoevolution.

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Собирать автомобили американец начал около 40 лет назад. Теперь его коллекция хранится в огромном ангаре площадью около 1100 кв. м и раритетов там хватает.

[ + – ] Коллекционер готов часами рассказывать о своих машинах Фото: autoevolution.com

Больше всего Гари Томасу нравятся классические Ford Mustang первого поколения (1964-1973 годы). Причем, коллекционеру удалось собрать самые редкие и ценные версии модели. Среди них – 290-сильные Ford Mustang Boss 302, а также сверхмощные варианты Cobra Jet (335 л. с.) и Boss 429 (375 л. с.).

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Кроме того, американец владеет сразу 15 редкими Ford Mustang Shelby GT350 и GT500 разных лет выпуска. Два Shelby GT350 Hertz сейчас в реставрации.

[ + – ] Больше всего в коллекции классических Ford Mustang [ + – ] Ford Mustang Shelby GT350 [ + – ] Ford Mustang Shelby GT500 [ + – ] Ford Mustang Boss 302 [ + – ] Ford V8

Кроме Mustang, в павильоне стоят довоенные Ford V8 – как серийные, так и переделанные в хот-роды. Есть и знаменитый гоночный Ford GT40 (звезда фильма "Аутсайдеры"), и экстремальный Shelby Cobra 427 с 7,0-литровым 425-сильным V8 Ford. Также можно заметить классические Ford Thunderbird и современный суперкар Ford GT.

[ + – ] Площадь гаража Гари Томаса - свыше 1000 кв. м

Гари Томас – настоящий фанат Ford и может часами рассказывать о своих авто. Они действительно ценные и часть из них даже заимствовали для экспозиции знаменитого автомузея Петерсена.

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