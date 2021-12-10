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Американец собрал впечатляющую коллекцию из 200 авто: все они одной марки (видео)

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Фото: autoevolution.com | Техасец собрал около 200 машин

В коллекции техасца – редкие Ford Mustang, яркие хот-роды и гоночные авто. Больше всего в ней Ford Mustang.

Гари Томас из Техаса является обладателем самой большой в мире коллекции классических Ford. Их у него около 200. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Собирать автомобили американец начал около 40 лет назад. Теперь его коллекция хранится в огромном ангаре площадью около 1100 кв. м и раритетов там хватает.

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Коллекционер готов часами рассказывать о своих машинах
Фото: autoevolution.com

Больше всего Гари Томасу нравятся классические Ford Mustang первого поколения (1964-1973 годы). Причем, коллекционеру удалось собрать самые редкие и ценные версии модели. Среди них – 290-сильные Ford Mustang Boss 302, а также сверхмощные варианты Cobra Jet (335 л. с.) и Boss 429 (375 л. с.).

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Кроме того, американец владеет сразу 15 редкими Ford Mustang Shelby GT350 и GT500 разных лет выпуска. Два Shelby GT350 Hertz сейчас в реставрации.

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Больше всего в коллекции классических Ford Mustang
Ford Mustang, коллекция Ford, коллекция авто, Ford Mustang Shelby, Ford Mustang Boss
Ford Mustang Shelby GT350
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Ford Mustang Shelby GT500
Ford Mustang Boss 302
Ford Mustang Boss 302
Ford Mustang, коллекция Ford, коллекция авто, Ford Mustang Shelby, Ford Mustang Boss
Ford V8
Ford Mustang, коллекция Ford, коллекция авто, Ford Mustang Shelby, Ford Mustang Boss
Ford Mustang, коллекция Ford, коллекция авто, Ford Mustang Shelby, Ford Mustang Boss
Ford Mustang, коллекция Ford, коллекция авто, Ford Mustang Shelby, Ford Mustang Boss
Ford Mustang Boss 302
Ford Mustang, коллекция Ford, коллекция авто, Ford Mustang Shelby, Ford Mustang Boss

Кроме Mustang, в павильоне стоят довоенные Ford V8 – как серийные, так и переделанные в хот-роды. Есть и знаменитый гоночный Ford GT40 (звезда фильма "Аутсайдеры"), и экстремальный Shelby Cobra 427 с 7,0-литровым 425-сильным V8 Ford. Также можно заметить классические Ford Thunderbird и современный суперкар Ford GT.

Площадь гаража Гари Томаса - свыше 1000 кв. м

Гари Томас – настоящий фанат Ford и может часами рассказывать о своих авто. Они действительно ценные и часть из них даже заимствовали для экспозиции знаменитого автомузея Петерсена.

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