Американець зібрав вражаючу колекцію із 200 авто: всі вони однієї марки (відео)

У колекції техасця – рідкісні Ford Mustang, яскраві хот-роди та гоночні авто. Найбільше у ній Ford Mustang.

Гарі Томас із Техасу є володарем найбільшої у світі колекції класичних Ford. Їх має близько 200. Про це пише сайт Autoevolution.

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Збирати автомобілі американець почав близько 40 років тому. Тепер його колекція зберігається у величезному ангарі площею близько 1100 кв. м і раритетів там вистачає.

[ + – ] Колекціонер готовий годинами розповідати про свої машини Фото: autoevolution.com

Найбільше Гарі Томасу подобаються традиційні Ford Mustang першого покоління (1964-1973 роки). Причому, колекціонеру вдалося зібрати найрідкісніші та найцінніші версії моделі. Серед них – 290-сильні Ford Mustang Boss 302, а також надпотужні варіанти Cobra Jet (335 к. с.) та Boss 429 (375 к. с.).

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Крім того, американець володіє відразу 15 рідкісними Ford Mustang Shelby GT350 та GT500 різних років випуску. Два Shelby GT350 Hertz зараз у реставрації.

[ + – ] Найбільше у колекції класичних Ford Mustang [ + – ] Ford Mustang Shelby GT350 [ + – ] Ford Mustang Shelby GT500 [ + – ] Ford Mustang Boss 302 [ + – ] Ford V8

Крім Mustang, у павільйоні стоять довоєнні Ford V8 — як серійні, так і перероблені в хот-роди. Є і знаменитий гоночний Ford GT40 (зірка фільму "Аутсайдери"), і екстремальний Shelby Cobra 427 з 7,0-літровим 425-сильним V8 Ford. Також можна помітити класичні Ford Thunderbird та сучасний суперкар Ford GT.

[ + – ] Відео колекції Ford – площа гаража Гарі Томаса – понад 1000 кв. м

Гарі Томас – справжній фанат Ford і може годинами розповідати про свої авто. Вони справді цінні і частину навіть запозичували для експозиції знаменитого автомузею Петерсена.

Раніше Фокус розповідав про гігантський цвинтар занедбаних ретро-авто. На ньому – близько 4000 машин. А також повідомляв і показував, як десятки Mercedes G-Class іржавіють просто неба.