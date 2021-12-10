Американець зібрав вражаючу колекцію із 200 авто: всі вони однієї марки (відео)
У колекції техасця – рідкісні Ford Mustang, яскраві хот-роди та гоночні авто. Найбільше у ній Ford Mustang.
Гарі Томас із Техасу є володарем найбільшої у світі колекції класичних Ford. Їх має близько 200. Про це пише сайт Autoevolution.
Збирати автомобілі американець почав близько 40 років тому. Тепер його колекція зберігається у величезному ангарі площею близько 1100 кв. м і раритетів там вистачає.
Найбільше Гарі Томасу подобаються традиційні Ford Mustang першого покоління (1964-1973 роки). Причому, колекціонеру вдалося зібрати найрідкісніші та найцінніші версії моделі. Серед них – 290-сильні Ford Mustang Boss 302, а також надпотужні варіанти Cobra Jet (335 к. с.) та Boss 429 (375 к. с.).Важливо
Крім того, американець володіє відразу 15 рідкісними Ford Mustang Shelby GT350 та GT500 різних років випуску. Два Shelby GT350 Hertz зараз у реставрації.
Крім Mustang, у павільйоні стоять довоєнні Ford V8 — як серійні, так і перероблені в хот-роди. Є і знаменитий гоночний Ford GT40 (зірка фільму "Аутсайдери"), і екстремальний Shelby Cobra 427 з 7,0-літровим 425-сильним V8 Ford. Також можна помітити класичні Ford Thunderbird та сучасний суперкар Ford GT.
Гарі Томас – справжній фанат Ford і може годинами розповідати про свої авто. Вони справді цінні і частину навіть запозичували для експозиції знаменитого автомузею Петерсена.
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