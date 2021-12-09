У США знайшли величезний цвинтар ретро-авто: там 4 тисячі машин (фото)
Звалище рідкісних автомобілів уже встигло стати туристичною пам'яткою. Серед машин є справжні раритети.
В американському штаті Джорджія існує незвичайне автозвалище Old Car City. Більшість машин на ньому — рідкісні класичні моделі. Причому їх там тисячі, повідомляє видання MotorTrend.
Якщо точніше, на цвинтарі серед лісу зібралося майже 4 000 ретро-авто, а його площа перевищує 12 000 гектарів. Звозити автомобілі сюди почали з 1931 року, причому спочатку це було звичайнісіньке звалище металобрухту.
Поступово автоцвинтар розрісся, а більшість авто туди завезли в 50-60-х роках. Серед них є справжні раритети типу Plymouth Superbird — одна з перших серійних моделей з антикрилом. Також можна знайти Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger та інші культові американські автомобілі. Є навіть кілька яскравих доопрацьованих хот-родів і європейських спорткарів.Важливо
Сміттєзвалище вже стало місцевою пам'яткою — його охрестили Old Car City (місто старих авто) і водять туди туристів показати єднання природи та вінтажних машин. Варто зазначити, що в цвинтаря вже з'явився власник — територію викупив підприємець Дін Льюїс.
Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію американських автомобілів, знайдену в старому сараї. Їх нарахували майже два десятки.