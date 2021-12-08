В Україні з'явиться новий виробник автобусів: до випуску готують дві моделі

Автобуси Karsan уже експлуатуються на маршрутах у Харкові. Тепер у місті налагодять їхнє збирання.

У Харкові з 2022 року випускатимуть турецькі автобуси Karsan. Про це заявив мер міста Ігор Терехов під час візиту до Салтівського депо, де обслуговують Karsan, повідомляє Редпост.

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[ + – ] Великовузлове складання автобусів налагодять із машинокомплектів

Раніше цього року Харків закупив 150 автобусів Karsan. Майже половина з них уже експлуатується, а решта — вийдуть на маршрути в січні 2022 року. Тепер же в місті вирішили налагодити їхнє великовузлове складання з машинокомплектів.

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"Я хочу, щоб ми в Харкові збирали великим складанням автобуси разом із турецькою фірмою Karsan. Ми зараз розглядаємо одне з наших комунальних підприємств, яке буде учасником цього складання. Через 7-8 місяців ми почнемо в Харкові великогабаритне складання цих автобусів", — наголосив Ігор Терехов.

[ + – ] Муніципальний транспорт Харкова витіснятиме приватних перевізників

Швидше за все, будуть виробляти дві моделі автобусів, які вже експлуатують у Харкові. Це шестиметрове 22-місне маршрутне таксі Karsan Jest+ з незвичним переднім приводом та автобус Atak завдовжки 8 м, розрахований на 58 пасажирів. У перспективі муніципальні автобуси мають витіснити приватних перевізників.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні незабаром розпочнеться виробництво електробусів. Випускатиме їх одне з підприємств корпорації "Богдан".