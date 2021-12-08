В Україні з'явиться новий виробник автобусів: до випуску готують дві моделі
Автобуси Karsan уже експлуатуються на маршрутах у Харкові. Тепер у місті налагодять їхнє збирання.
У Харкові з 2022 року випускатимуть турецькі автобуси Karsan. Про це заявив мер міста Ігор Терехов під час візиту до Салтівського депо, де обслуговують Karsan, повідомляє Редпост.
Раніше цього року Харків закупив 150 автобусів Karsan. Майже половина з них уже експлуатується, а решта — вийдуть на маршрути в січні 2022 року. Тепер же в місті вирішили налагодити їхнє великовузлове складання з машинокомплектів.Важливо
"Я хочу, щоб ми в Харкові збирали великим складанням автобуси разом із турецькою фірмою Karsan. Ми зараз розглядаємо одне з наших комунальних підприємств, яке буде учасником цього складання. Через 7-8 місяців ми почнемо в Харкові великогабаритне складання цих автобусів", — наголосив Ігор Терехов.
Швидше за все, будуть виробляти дві моделі автобусів, які вже експлуатують у Харкові. Це шестиметрове 22-місне маршрутне таксі Karsan Jest+ з незвичним переднім приводом та автобус Atak завдовжки 8 м, розрахований на 58 пасажирів. У перспективі муніципальні автобуси мають витіснити приватних перевізників.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні незабаром розпочнеться виробництво електробусів. Випускатиме їх одне з підприємств корпорації "Богдан".