В Украине появится новый производитель автобусов: к выпуску готовят две модели

Автобусы Karsan уже эксплуатируются на маршрутах в Харькове. Теперь в городе наладят их сборку.

В Харькове с 2022 года будут выпускать турецкие автобусы Karsan. Об этом заявил мер города Игорь Терехов во время визита в Салтовское депо, где обслуживают Karsan, сообщает Редпост.

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[ + – ] Крупноузловую сборку автобусов наладят из машинокомплектов

Ранее в нынешнем году Харьков закупил 150 автобусов Karsan. Примерно половина из них уже эксплуатируется, а остальные – выйдут на маршруты в январе 2022 года. Теперь же в городе решили наладить их крупноузловую сборку из машинокомплектов.

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"Я хочу, чтобы мы в Харькове собирали крупной сборкой автобусы вместе с турецкой фирмой Karsan. Мы сейчас рассматриваем одно из наших коммунальных предприятий, которое будет участником этой сборки. Через 7-8 месяцев мы начнем в Харькове крупногабаритную сборку этих автобусов", — подчеркнул Игорь Терехов.

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Скорее всего, производить будут две модели автобусов, которые уже эксплуатируют в Харькове. Это шестиметровое 22-местное маршрутное такси Karsan Jest+ с непривычным передним приводом и автобус Atak длиной 8 м, рассчитанный на 58 пассажиров. В перспективе муниципальные автобусы должны вытеснить частных перевозчиков.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине вскоре стартует производство электробусов. Выпускать их будет одно из предприятий корпорации "Богдан".