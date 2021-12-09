В США обнаружили огромное кладбище ретро-авто: там 4 тысячи машин (фото)
Свалка редких автомобилей уже успела стать туристической достопримечательностью. Среди машин есть настоящие раритеты.
В американском штате Джорджия существует необычная автосвалка Old Car City. Большинство машин на ней – редкие классические модели. Причем, их там тысячи, сообщает издание MotorTrend.
Если точнее, то на кладбище среди леса собралось около 4000 ретро-авто, а его площадь превышает 12 000 гектаров. Свозить автомобили сюда начали с 1931 года, причем поначалу это была самая обычная свалка металлолома.
Постепенно автокладбище разрослось, а большинство авто туда завезли в 50-60-х годах. Среди них есть настоящие раритеты вроде Plymouth Superbird – одной из первых серийных моделей с антикрылом. Также можно отыскать Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger и другие культовые американские автомобили. Есть даже несколько ярких доработанных хот-родов и европейских спорткаров.Важно
Свалка уже стала местной достопримечательностью – ее окрестили Old Car City (город старых авто) и водят туда туристов показать единение природы и винтажных машин. Примечательно, что у автокладбища уже появился владелец – территорию выкупил предприниматель Дин Льюис.
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