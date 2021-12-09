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В США обнаружили огромное кладбище ретро-авто: там 4 тысячи машин (фото)

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На свалке насчитали свыше 4000 машин

Свалка редких автомобилей уже успела стать туристической достопримечательностью. Среди машин есть настоящие раритеты.

В американском штате Джорджия существует необычная автосвалка Old Car City. Большинство машин на ней – редкие классические модели. Причем, их там тысячи, сообщает издание MotorTrend.

Если точнее, то на кладбище среди леса собралось около 4000 ретро-авто, а его площадь превышает 12 000 гектаров. Свозить автомобили сюда начали с 1931 года, причем поначалу это была самая обычная свалка металлолома.

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Свалка авто расположена в американском штате Джорджия
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Автокладбище существует с 1931 года
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
Большинство авто завезли в 50-60-х годах
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
На свалке преобладают американские авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
Автомобили потихоньку сливаются с природой
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
На свалке можно найти и редкие спорткары
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
Теперь Old Car City привлекает туристов
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
У автокладбища уже появился владелец
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто
кладбище авто, заброшенные авто, ретро авто, свалка авто

Постепенно автокладбище разрослось, а большинство авто туда завезли в 50-60-х годах. Среди них есть настоящие раритеты вроде Plymouth Superbird – одной из первых серийных моделей с антикрылом. Также можно отыскать Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger и другие культовые американские автомобили. Есть даже несколько ярких доработанных хот-родов и европейских спорткаров.

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Свалка уже стала местной достопримечательностью – ее окрестили Old Car City (город старых авто) и водят туда туристов показать единение природы и винтажных машин. Примечательно, что у автокладбища уже появился владелец – территорию выкупил предприниматель Дин Льюис.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенной коллекции американских автомобилей, найденной в старом сарае. Их насчитали около двух десятков.