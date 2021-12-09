В США обнаружили огромное кладбище ретро-авто: там 4 тысячи машин (фото)

Свалка редких автомобилей уже успела стать туристической достопримечательностью. Среди машин есть настоящие раритеты.

В американском штате Джорджия существует необычная автосвалка Old Car City. Большинство машин на ней – редкие классические модели. Причем, их там тысячи, сообщает издание MotorTrend.

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Если точнее, то на кладбище среди леса собралось около 4000 ретро-авто, а его площадь превышает 12 000 гектаров. Свозить автомобили сюда начали с 1931 года, причем поначалу это была самая обычная свалка металлолома.

[ + – ] Свалка авто расположена в американском штате Джорджия [ + – ] Автокладбище существует с 1931 года [ + – ] Большинство авто завезли в 50-60-х годах [ + – ] На свалке преобладают американские авто [ + – ] Автомобили потихоньку сливаются с природой [ + – ] На свалке можно найти и редкие спорткары [ + – ] Теперь Old Car City привлекает туристов [ + – ] У автокладбища уже появился владелец

Постепенно автокладбище разрослось, а большинство авто туда завезли в 50-60-х годах. Среди них есть настоящие раритеты вроде Plymouth Superbird – одной из первых серийных моделей с антикрылом. Также можно отыскать Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger и другие культовые американские автомобили. Есть даже несколько ярких доработанных хот-родов и европейских спорткаров.

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Свалка уже стала местной достопримечательностью – ее окрестили Old Car City (город старых авто) и водят туда туристов показать единение природы и винтажных машин. Примечательно, что у автокладбища уже появился владелец – территорию выкупил предприниматель Дин Льюис.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенной коллекции американских автомобилей, найденной в старом сарае. Их насчитали около двух десятков.